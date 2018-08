Heidelberg. (bik) Drei Wochen lang dauert der Aufbau der 85 Container auf einem Parkplatz für die Auslagerungsklassen des Hölderlin-Gymnasiums. Dann werden sie ausgebaut und möbliert, ehe im September die Hälfte der Gymnasiasten einziehen wird: Auf der Nordseite liegen die Klassenzimmer in je drei Containern, auf der Südseite die Nebenräume. Lieferung und Montage verschlingen 2,2 der 19,6 Millionen Euro, die für die Renovierung der Schule angesetzt sind, wie Xenia Hirschfeld, die Leiterin des Gebäudemanagements, sagte. In den Gebäuden 5 und 6 der Schule an der Ebert-Anlage beginnt im September dann die Demontage. bik/Foto: Rothe