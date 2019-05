Vor knapp 60 Jahren flüchtete Wolf Melzer aus der DDR - und mischte dann in der Studentenbewegung mit. Heute kämpft der 76-Jährige im Internet gegen rechte Hetzer. Die RNZ traf ihn zum Gespräch in einem Café in der Nähe seiner Neuenheimer Wohnung. Foto: Friederike Hentschel

Von Denis Schnur

Heidelberg. "Irre" nennen sie ihn oft. "Verblendet". Wenn sie sich mehr Zeit nehmen, schreiben sie "miese linke Ratte" oder wünschen Wolf Melzer gleich den Tod. Doch den 76-jährigen Heidelberger berührt das nicht. Er loggt sich immer wieder in Online-Foren verschiedenster Medien ein und legt sich dort mit "denen" an - mit Trollen, rechten Hetzern und ewigen Besserwissern.

Dafür, dass der einstige Lehrer seit Jahren seine Freizeit in den - wie er sagt - "Niederungen des Internets" verbringt, bekommt er von Ministerpräsident Winfried Kretschmann den Verdienstorden des Landes verliehen. Für seinen "Einsatz für zivilisierten Streit und einen demokratischen Umgangston im Internet".

Wann genau er damit begann, weiß er nicht mehr. "Es ist ein paar Jährchen her." Damals verbrachte er viel Zeit im Forum von T-Online. "Da bin ich aus Versehen reingeraten", erinnert sich der Pensionär mit den weißen Haaren und den wachen blauen Augen, als er Mitte dieser Woche in einem Neuenheimer Café sitzt. Außer ihm tummelten sich bei dem Internetdienst aber auch einige "vernagelte Ideologen", wie Melzer sie nennt.

Der Erste, der seine Aufmerksamkeit erregte, warb für die rechtsextreme NPD. Später seien es "Stasi-Befürworter" gewesen. Schon damals setzte sich der Pensionär damit auseinander, antwortete sachlich auf wirre Aussagen und Beleidigungen.

Dann war Ruhe - bis 2013. Melzer, regelmäßiger Leser der Online-Ausgabe der Neuen Züricher Zeitung, stieß in der Kommentarspalte auf "Leute, die ich als Putin-Trolle einordnete". Sie schimpften auf die EU, die Maidan-Bewegung in der Ukraine war für sie ein "Putsch". "Das wollte ich nicht so stehen lassen." Deshalb habe er sich die Mühe gemacht, zu erklären, was genau ein "Putsch" ist. "So fing das an."

Und während sich Melzer schon über die "Putin-Trolle" geärgert hatte, kam der große Schock, als er auf die Foren sogenannter "alternativer Medien" aufmerksam wurde. Rechtsgerichtete Portale wie die "Epoch Times". Die Kommentatoren dort leben in ihrer eigenen Welt aus Hass und Verschwörungstheorien. "Mir fiel der Unterkiefer runter", erinnert sich Melzer.

"Dass es so etwas gibt in einem aufgeklärten Land." Seine erste Reaktion: Er machte den PC aus, sagte sich: "In solche Niederungen muss man sich nicht begeben." Doch schnell regte sich etwas, das Melzer sein ganzes Leben begleitet: "Mein Widerspruchsgeist." Man könne deren Äußerungen nicht unwidersprochen lassen. "Sonst fühlen die sich als ,das Volk’", sagt er.

Also schaut er nun regelmäßig rein. Bei der "Epoch Times", bei dem rechten Blog "Tichys Einblick", aber auch in den Foren von Zeit, FAZ und RNZ. Dort wehrt er sich gegen Verallgemeinerungen wie "die Russen", "die Muslime", "die Flüchtlinge". Er widerspricht oft. Etwa als Nutzer "Bernd" behauptet, Justizministerin Katarina Barley habe die Mehrehe in Deutschland erlaubt. "Ich habe recherchiert und einiges klargestellt", so Melzer.

In einem höflichen Beitrag erläutert er, warum das eine "Falschbehauptung" sei. Er erklärt, was in dem entsprechenden Gesetzesentwurf tatsächlich stehe. Und dass die Ministerin etwas gesetzlich Verbotenes gar nicht erlauben könne: "Dass ein Regierungsmitglied eines demokratischen Rechtsstaats so etwas macht, ist gar nicht möglich und findet nur in Ihrer Phantasie statt."

Dass sich Melzer mit solchen Beiträgen bei seinen virtuellen Gegenübern nicht beliebt macht, weiß er. Auch hier folgen Beleidigungen. "Das ist mir egal", sagt er jedoch achselzuckend. "Damit sagen die doch mehr über sich aus als über andere." Ohnehin gehe es ihm nicht darum, die Hetzer und Verschwörungstheoretiker zu überzeugen: "Von den Hartgesottenen jemanden erreichen? Das ist wie, als würde man mit dem Sieb Wasser aus der Badewanne schöpfen." Melzer hat ein anderes Ziel: "In diesen Foren gibt es eventuell stille Mitleser." Diesen soll die wirre Ideologie nicht unwidersprochen vorgesetzt werden.

Das Bedürfnis, zu widersprechen und sich für die Demokratie starkzumachen, liegt in Melzers Biografie begründet. "Vernagelte Ideologen" begleiten ihn seit seiner Geburt im April 1943 in Erfurt. "Währenddessen sollen Bomben gefallen sein, aber ich erinnere mich kaum", scherzt der 76-Jährige. Im Gedächtnis geblieben sind aber die Gänge in den Luftschutzkeller. Sein erstes Wort, so sagen es Verwandte, sei "Fli-Am" gewesen - "Flieger-Alarm".

Und auch mit dem System, das danach kam - der DDR -, wurde seine Familie nie warm. Sein Vater weigerte sich, Mitglied der SED zu werden und drohte seinen Job zu verlieren. 1957 gab er deshalb seine Leitungsposition in Erfurt auf für einen Blaumann in Wuppertal. Melzer und seine Mutter blieben in der DDR. "Wir sollten nachkommen, sobald mein Vater Boden unter den Füßen hatte im Westen."

Er habe eine schöne Jugend gehabt in Erfurt, findet Melzer heute, auch wenn er immer wieder klar macht, wie sehr er den ostdeutschen Staat ablehnte. Aber als Jugendlicher zählen auch andere Dinge: "Ich spielte Gitarre in der besten Amateurband Erfurts." Am liebsten "Rock around the clock". Er habe gute Freunde gehabt, die erste Liebe erlebt.

"Und doch war klar, dass meine Zukunft nicht dort liegt." Das habe am Vater im Westen gelegen, aber auch am System. "Dieses ständige Unaufrichtig-Sein-Müssen", das habe ihn gequält. Jeden Abend habe man überlegt, ob man tagsüber zu irgendwem etwas gesagt haben könnte, das einen in Gefahr bringen kann.

Dann kam der Sommer 1961. Melzer stand vor den Prüfungen am Institut für Lehrerbildung in Erfurt, sein Vater hatte mittlerweile eine Stelle als Justiziar in der Nähe von Schwäbisch Hall. Die Flucht von Sohn und Mutter war für Herbst geplant.

Doch das DDR-Radio brachte alle Pläne durcheinander: Dort lief Anfang August die Nachricht, dass Walter Ulbricht zu Gesprächen in Moskau sei. "Und das war der Punkt, der mein Leben verändert hat: Diese Meldung kam später nicht mehr." Weder im Radio, noch stand am nächsten Tag in der Zeitung ein Wort über die Russlandreise. Melzer wusste: "Die planen etwas."

Also wurde die Flucht vorgezogen. Der 18-Jährige kaufte Zugtickets zur Ostsee - hin und zurück, um keine Aufmerksamkeit zu erregen. Doch er und seine Mutter fuhren nur bis Ostberlin. Von dort nahmen sie eine S-Bahn in den Westen, in die Freiheit. Am 12. August kamen Wolf Melzer und seine Mutter in Westberlin an, nahmen ein Flugzeug nach Hannover. Einen Tag später wurde die Mauer gebaut.

In einem Dörfchen bei Schwäbisch Hall wurde die Familie wiedervereint, für Melzer tat sich eine neue Welt auf: "Für mich als 18-Jährigen war das ein großes Abenteuer." In Stuttgart konnte er wieder studieren - Grund- und Hauptschullehramt. Danach arbeitete er sieben Jahre lang als Lehrer in Dörfern im nördlichen Baden-Württemberg. "Ich hatte mich wunderbar eingelebt und fühlte mich wohl", schwärmt er. "Aber als Städter wollte ich wieder in die Stadt."

Mindestens genauso wichtig für diese Entscheidung war aber eine junge Frau, die er kennengelernt hatte und die in Mannheim studierte. Dorthin ließ er sich versetzen. Und plötzlich war er in der Großstadt, Anfang der 70er-Jahre, der Zeit der Studentenbewegung. Melzer zog mit seiner Freundin in eine Wohngemeinschaft. "Da denke ich gerne dran zurück. Die Studentenbewegung war eine Befreiung", erinnert er sich. Eine neue Art zu denken, miteinander zu reden.

Doch auch hier stieß er wieder auf "vernagelte Ideologen". Der WG wurde in Mannheim gekündigt, sie zog nach Heidelberg in die Gaisbergstraße. "Ich musste die Wohnung mieten, weil ich der einzige mit einem Beruf war." Doch es dauerte nicht lange bis zu den ersten heftigen Konflikten: Ein Teil der WG stand in Kontakt mit der Roten Armee Fraktion, wollte ein Mitglied beherbergen. "Ich habe das abgelehnt", so Melzer. "Danach war ich der böse Bourgeois." Die RAF-Sympathisanten schrieben ihm einen verbitterten Brief, er kündigte ihnen fristlos.

Ähnlich klingt es, wenn er vom Sozialistischen Patientenkollektiv berichtet. Anfangs war er begeistert von der Idee, seine Lebensgefährtin war Mitglied. "Aber dann habe ich erlebt, wie weit Ideal und Praxis auseinanderklaffen." Im Gedächtnis ist ihm vor allem geblieben, wie Wolfgang Huber einen Studenten nach einer kritischen Frage "zusammengeschissen" habe. "Dabei wurde denen genau das eingebläut: kritische Fragen stellen. Für mich war die Sache damit gegessen."

Aber es waren Erfahrungen wie diese, die Melzer aufmerksam werden ließen, wenn Menschen verbissen und fanatisch argumentieren. Und es dürfte auch seine zweite Ausbildung gewesen sein. Kaum in Mannheim angekommen, absolvierte er an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg eine Fortbildung zum Beratungslehrer. Er setzte sich mit neuen Lehrmethoden auseinander, mit dem systemischen Denken, wurde zum Experten für Kommunikation.

Und der ist er bis heute. Neben dem Kampf gegen die Trolle hat er zwei Hobbys: Zeitgeschichte und Neurobiologie. Die Hirnforschung, gemeinsam mit seiner Ausbildung, hätte ihm gezeigt, wie Sprache wirkt. Er weiß etwa, dass auch aberwitzige Aussagen irgendwann als wahr oder zumindest relevant angesehen werden, wenn man sie nur oft genug liest. "Umso wichtiger, dass da zwischendurch mindestens einmal widersprochen wird." Und genau das sieht er als seine Aufgabe.

Kinder hat Wolf Melzer nicht, aber seit über 20 Jahren eine Lebensgefährtin in Mannheim. Bei ihr hat er ein Arbeitszimmer. Dort sitzt er oft abends bei einem Rotwein, wühlt sich durch Verschwörungstheorien, Beleidigungen und Gewaltfantasien. Ob er sich bei seinem Kampf mehr Unterstützung wünscht? "Unbedingt!" Rechte agierten online sehr vernetzt. Er und andere, die dagegen halten, seien Einzelkämpfer. "Umso mehr freut mich, dass die Landesregierung Interesse an dem Thema zeigt." Der Orden macht ihm Hoffnung. Denn den Kampf gegen die Ideologen will Melzer nicht aufgeben, das hat er noch nie.