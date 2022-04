Der Kerweplatz in Rohrbach ist mit seiner Ausstattung mittlerweile in die Jahre gekommen. Foto: Philipp Rothe

Rohrbach. (jola) Der Rohrbacher Kerweplatz soll schöner werden: Die Stadt plant, für rund 35.000 Euro zwölf Bänke und eine Tisch-Bank-Kombination sowie sieben Mülleimer anzuschaffen, um die bestehenden Möbel auf dem Platz zu ersetzen. Außerdem sollen die Wegeflächen, Beete und Sandsteine aufgehübscht und Blühsträucher gesetzt werden. Nicht zuletzt wird auch der Stromzähler erneuert. Der Bezirksbeirat hatte "Vorschläge für maßvolle Verschönerungen und Gestaltungen" beantragt.

"Der Platz ist ja wirklich in die Jahre gekommen", sagte Martin Kragl vom Landschafts- und Forstamt bei der Sitzung des Gremiums. Gerade im Winter sei der Platz "sehr trist". Er hofft, dass die veranschlagte Summe von 35.000 Euro am Ende tatsächlich ausreicht. "Wir wollen ja nur modernisieren und nicht umgestalten. Dann wären wir bei einer ganz anderen Hausnummer." Die Holzpreise für normale Banklatten hätten sich allerdings schon verdoppelt. "Wenn das ausartet, dann müssen wir nochmal ins Gremium rein", so Kragl.

Ein weiteres Problem auf dem Kerweplatz ist laut Karin Weidenheimer die Wasserleitung auf dem Platz. "Die leckt", so die CDU-Bezirksbeirätin. "Während der Kerwe ist total viel Wasser versickert." Davon hatte Kragl noch nicht gehört, versprach aber, sich im Amt kundig zu machen und das Problem anzugehen.

Ansonsten waren die Bezirksbeiräte angetan von den Vorschlägen der Stadt. Die Verwaltung plant sogar 10.000 Euro mehr ein als beantragt. Es sei toll, dass die Vorschläge aufgegriffen worden seien, so Tiina Konrad. "Einige Stadtteile sind in letzter Zeit zu kurz gekommen", bemängelte die Bezirksbeirätin der "Heidelberger" mit Blick auf Projekte in der Bahnstadt oder etwa den "Anderen Park" in der Südstadt.

Aus Kostengründen wird der Platz bei der Modernisierung in die Segmente "Kerweplatz West" in Richtung Herrenwiesenstraße und "Kerweplatz Ost" in Richtung Heinrich-Kaltschmidt-Straße, aufgeteilt. Die Mittel für die Westseite, wo das große Beet und die Bänke erneuert werden sollen und der Stromverteiler angepasst wird, sodass er sich optisch eingefügt und im nördlichen Bereich eine Sitzgruppe platziert wird, werden im Haushalt 2023 aufgenommen, die Mittel für die Ostseite erst in den Haushalt 2024. Hier werden etwa auch Bänke ausgetauscht.