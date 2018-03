Sehr erfolgreich waren die Putzaktionen der Stadt Heidelberg in den vergangenen Jahren. Nun ruft die Stadt erneut zum Frühjahrsputz im März auf und beteiligt sich damit an einer europaweiten Kampagne. Unser Foto zeigt Helfer in Aktion in Kirchheim. Foto: kaz

Heidelberg. (mio) Schon mal vormerken: Für den Frühjahrsputz veranstaltet die Stadt Heidelberg die stadtweite Mitmach-Aktion von Sonntag, 11., bis Sonntag, 18. März. Eine Woche lang sind Bürgerinnen und Bürger, Gruppen, Firmen und Vereine wieder aufgerufen, gemeinsam ihre Stadt von herumliegendem Abfall zu säubern. Am Ende der Putzwoche sollen öffentliche Plätze, Schulwege, Spielplätze, Grünanlagen sowie Wald und Wiesen blitzblank sein. Um eine Störung der Vogelbrut im Frühjahr zu verhindern und nicht mit den Osterfeiertagen in Konflikt zu geraten, wurde in diesem Jahr ein sehr früher Zeitpunkt für die Aktion gewählt.

Die Stadt beteiligt sich mit der Putzwoche an der europaweiten Kampagne "Let’s clean up Europe". Ziel ist es, auf dem gesamten Kontinent ein Zeichen gegen Müll zu setzen und für das Thema zu sensibilisieren. Eine Anmeldung für die Teilnahme an den Aktionen in Heidelberg ist schon jetzt möglich: telefonisch unter 06221/58-29999 oder online unter www.heidelberg.de/fruehjahrsputz. Dort findet man außerdem aktuelle Informationen und Fotos einzelner Aktionen.

Die besten Müllsammler werden ausgezeichnet

Die Putzwoche war in den vergangenen Jahren sehr erfolgreich. 2017 haben sich rund 2700 Heidelberger am stadtweiten Frühjahrsputz beteiligt, darunter viele Schulen, Kindergärten und Vereine. Insgesamt haben sie 140 Kubikmeter Abfall eingesammelt.

Die Auftaktaktion ist am Sonntag, 11. März, um 10 Uhr auf der alla hopp!-Anlage in Kirchheim gemeinsam mit dem Sportkreis und Heidelberger Sportvereinen. Von 10 bis 12 Uhr werden die Vereine das Kirchheimer Feld von Müll befreien. Der Abfall wird um 12 Uhr bei der alla hopp!-Anlage gesammelt. Hier findet auch die Prämierung der besten Helfer statt. Die Veranstaltung wird von Akrobatik und Moderation begleitet. Zum Mitputzen eingeladen sind auch Gemeinderäte und örtliche Politiker. Für die Stärkung der Teilnehmer mit Essen und Getränken ist gesorgt.