Heidelberg. (hob) Eigentlich sind sich alle Stadträte einig: Die Wohnraumbedarfsanalyse für Heidelberg muss fortgeschrieben werden. Die bisherigen Daten von 2013 sind jetzt schon veraltet. Um verlässliche Zahlen zu bekommen, in welchem Preissegment für welche Zielgruppe wie viele Wohnungen geschaffen werden müssen, ist eine neue Grundlage erforderlich. Die Stadtverwaltung schlug für den Ausschreibungstext vor, dass vier Themen vertieft in der Analyse behandelt werden sollen: Die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum, die Zielgruppen Senioren und Studenten, Wohnraum als Standortfaktor und der zusätzliche Bedarf, zum Beispiel für Flüchtlinge. Die CDU befürchtete bei dieser Festlegung jedoch eine Priorisierung, die nur in Richtung sozialer Wohnungsbau geht. Und der entsprechende Antrag sorgte wiederum am Donnerstag für Kritik bei den linken Gruppen und Parteien im Gemeinderat.

Konsens herrschte darüber, dass auch Familien in den Fokus der Wohnraumbedarfsanalyse genommen werden sollen. Dass die CDU jedoch den Begriff "bezahlbaren Wohnraum" durch "Wohnraum für alle Einkommens- und Gesellschaftsschichten in allen Preissegmenten" ersetzt werden soll, empfand Sahra Mirow (Linke) als "fatal": "Wenn wir die Suche nach allen Preissegmenten betonen, würde die Priorisierung wegfallen", kritisierte die Stadträtin. Dabei müsse man doch besonders schauen, wie Menschen mit niedrigem Einkommen in Heidelberg eine vernünftige Bleibe finden.

CDU-Fraktionschef Jan Gradel sprach sich jedoch für eine "vorurteilsfreie" Analyse aus. "Es gibt doch auch in Heidelberg ein Mangel in den oberen Preissegmenten." Dadurch steige auch der Preis für schlechter ausgestattete Wohnungen, und Menschen mit niedrigem Einkommen fänden noch schlechter eine Bleibe. Ähnlich argumentierte auch Karl Breer (FDP): "Viele kinderreiche Familien finden keine Wohnung." Es fehle zudem an Reihenhäusern, fügte Wolfgang Lachenauer ("Heidelberger") hinzu. "Wir können doch nicht vor der Analyse schon festlegen, wie wir den Wohnungsbau priorisieren wollen", sagte Alexander Föhr (CDU). Am Ende stimmte der Gemeinderat mit 26 Ja- und elf Neinstimmen für den geänderten Ausschreibungstext - und für die 50.000 Euro teure Analyse.