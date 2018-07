Heidelberg. (dpa-lsw) In Heidelberg demonstriert am Samstag die Initiative «Seebrücke» für die Schiffsrettung von Flüchtlingen im Mittelmeer. «Wir fordern sichere Fluchtwege, eine Entkriminalisierung der Seenotrettung und eine menschenwürdige Aufnahme der Geflüchteten», teilten die Organisatoren mit. Die Heidelberger Demo soll um 14.00 Uhr am Universitätsplatz stattfinden. Weitere Demonstrationen plant die Initiative unter anderem in Ulm, München, Berlin und Hannover.

Seit Jahresbeginn sollen bei der Flucht über das Mittelmeer so viele Menschen umgekommen sein wie seit Jahren nicht mehr. Laut UN-Angaben gelten mehr als 1400 Menschen als vermisst. Mehrere Mittelmeer-Anrainer, darunter Italien, Spanien und Malta, hatten Rettungsschiffe zuletzt abgewiesen oder erst nach langen Auseinandersetzungen aufgenommen.