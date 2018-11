Heidelberg. (hö) Artus Zeller muss im Moment vor allem eine Frage beantworten: Wenn der Wolfsbrunnen-Retter, der Banker Andreas Hauschild, wegen des Vorwurfs von Zinsmanipulationen nun mit einer Fußfessel unter Hausarrest ist, steht dann auch das Restaurant am Wolfsbrunnen auf der Kippe? "Natürlich machen wir nicht dicht", so der Wirt der Gaststätte, die im Mai 2015 eröffnete, "wir sind rechtlich und finanziell völlig unabhängig von Hauschild". Zeller selbst ist mit Palmbräu verbunden, die wiederum von der Gemeinnützigen GmbH, deren Geschäftsführer Hauschild war, einen langfristigen Mietvertrag für das Gebäude bekommen hat.

Das ist juristisch etwas kompliziert - und kaum einer der Gäste kennt die Hintergründe; deswegen wird Zeller immer wieder darauf angesprochen, ob Hauschilds Haft Auswirkungen auf das Restaurant hat.

Immerhin: Seit dem RNZ-Artikel bleiben die Gäste nicht aus, bis dato hat nur eine Hochzeitsgesellschaft abgesagt. Was nicht nur an den Entwicklungen rund um den Wolfsbrunnen-Retter liegen muss, sondern vielleicht auch an einer Dauerbaustelle: Die Plattform am Weiher - sonst ein beliebtes Fotomotiv - ist seit einem Jahr gesperrt, eine unschöne Absperrung und Flatterbänder hindern am Betreten.

Zeller sagt: "Die städtische Anlage ist in keinem guten Zustand." Und er hofft, dass beim nächsten Biergarten-Saisonstart, im April 2019, die Plattform wieder in Ordnung ist - zumal das zuständige Landschafts- und Forstamt auf das Angebot Zellers, alles auf eigene Kosten wieder instandzusetzen, nicht eingegangen ist.

Aber das ist nicht die einzige Sorge des 41-Jährigen, der sich nach Stationen in Baiersbronn, Schriesheim, Heidelberg und Nußloch mit dem Wolfsbrunnen-Restaurant einen Lebenstraum erfüllt hat: Denn den Weg dorthin finden nur Eingeweihte, es fehlen die Schilder - "nicht zum Restaurant, sondern zur Anlage überhaupt".

Und wie laufen nach dreieinhalb Jahren die Geschäfte im Lokal? "Wir haben uns als Veranstaltungsort etabliert, gerade für Hochzeiten. Aber das A-la-carte-Geschäft könnte sich besser entwickeln." Was auch daran liegt, dass sich die geschlossenen Hochzeitsgesellschaften und "normale" Gäste nicht so gut vertragen: "Wir haben dann für Wanderer und Ausflügler nicht geöffnet und müssen die heimschicken." Besonders ärgert sich Zeller über den traditionellen Halbmarathon: "An diesem Sonntag, an dem wir jede Menge Veranstaltungen haben, kann uns niemand bis zum frühen Nachmittag anfahren. Denn alle Zugangswege hierher sind gesperrt."