Heidelberg. (RNV/mün) Die Baustellen im Bus & Bahn-Verkehr in Heidelberg stellen die Kunden schon bisher auf eine harte Probe: Neben der Großbaustelle am Heidelberger Hauptbahnhof und der zeitweiligen Einstellung der Buslinie 31 wegen Fahrermangels kommt am zweiten Wochenende der Herbstferien noch eine Gleissanierung mit all ihren Auswirkungen auf die Fahrgäste zu. Das teilt die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) mit. Auch am Mannheimer Hauptbahnhof geht in den Herbstferien nichts mehr mit Bus & Bahn.

Was gemacht wird:

Rund um den Hans-Thoma-Platz in Handschuhsheim muss die RNV Schienen und Weichen erneuern. Deshalb wird der Streckenabschnitt zwischen Hans-Thoma-Platz und Kapellenweg gesperrt.

Wie lange dauern die Arbeiten?

Die RNV plant, den Streckenabschnitt von Freitag, 2. November, etwa 21.30 Uhr, bis Montag, 5. November, 4.30 Uhr, zu sperren. Zum Betriebsbeginn nach den Herbstferien sollen alle Linien wieder regulär fahren.

Diese Straßenbahn-Linien sind betroffen:

Die Stadtbahnlinien 5 (OEG) sowie 23 werden während des Umbauwochenendes umgeleitet. Zwischen Bismarckplatz - Neuenheim - Hans-Thoma-Platz geht dann nichts mehr auf den Schienen. Zudem wird ein Schienenersatzverkehr (SEV) eingerichtet (siehe unten). Fahrgäste müssen auf geänderten Abfahrtszeiten an dem Umbauwochenende achten, so die RNV.

Auswirkungen auf den Autoverkehr:

Für den Autoverkehr wird eine Umleitung über die Mönchhofstraße und die Handschuhsheimer Landstraße eingerichtet. Zudem finden zwischen Montag, 29. Oktober, und Montag, 12. November, Vor- und Nacharbeiten am Gleis bei laufendem Bahnbetrieb statt. Die Fahrbahn für Autos und Busse wird in diesem Zeitraum in Richtung Heidelberg Innenstadt einspurig am Baufeld vorbeigeführt und stadtauswärts in Richtung Weinheim über die Steubenstraße umgeleitet.

Das ändert sich auf der Linie 5 (OEG):

Die Linie 5 fährt nicht über den Bismarckplatz, sondern vom Hauptbahnhof (West) über die Berliner Straße nach Handschuhsheim zum Hans-Thoma-Platz (Haltestellen: Betriebshof, Jahnstraße, Bunsengymnasium, Technologiepark und Heiligenbergschule). Dann geht es auf der regulären Strecke Richtung Dossenheim weiter. Das gilt auch in umgekehrter Fahrtrichtung für die Fahrgäste von der Bergstraße, die nach Heidelberg wollen.

Wer aus Mannheim kommt und zum Bismarckplatz will, der muss an der Haltestelle Betriebshof in den Ersatzbus umsteigen (siehe unten).

Wer aus Dossenheim kommt und zum Bismarckplatz will, der muss am Hans-Thomas-Platz in den Ersatzbus umsteigen (siehe unten).

Fahrgäste sollen auch den Ersatzverkehr der Linie 5 wegen der Baustelle in Weinheim beachten, so die RNV.

Das ändert sich auf der Linie 23:

Die Linie 23 fährt am Umbauwochenende nur zwischen Leimen-Friedhof und Bismarckplatz.

Wichtig: Am Samstag, 3. November, enden Fahrten der 23, die eigentlich bis zum Bismarckplatz gehen, schon eine Haltestelle früher am Seegarten (Adenauerplatz). Von dort aus fährt die Bahn am Bismarckplatz vorbei über die Bergheimer Straße zum Betriebshof - und zwar ohne zu halten. Eine Anfahrt des Bismarckplatz oder Halte in der Bergheimer Straße seien aus "zeitlichen Gründen" nicht möglich, so ein RNV-Sprecher. Einerseits würden sich hier die Schichten Fahrer verlängern und andererseits wären dann zu viele Wagen gleichzeitig auf dem Bismarckplatz.

So fährt der Ersatzbus am Umbauwochenende:

Der Ersatzbus ist auf der Strecke Betriebshof - Bismarckplatz - Neuenheim- Hans-Thoma-Platz unterwegs. Er wird im Display "23" anzeigen" und diese Haltestellen anfahren: Volkshochschule, Römerstraße, Altes Hallenbad, Bismarckplatz, Brückenstraße, Kußmaulstraße, Blumenthalstraße, Kapellenweg, Tiefburg und Hans-Thoma-Platz an.

Wichtig: Auf dem Rückweg vom Hans-Thoma-Platz wird die Haltestelle Tiefburg nicht angefahren - es geht direkt zum Kapellenweg.

Der Ersatzbus 23 fährt am Sonntag zwischen 12 und 20 Uhr noch weiter bis Handschuhsheim Nord Burgstraße und zurück.

Erweitert wird die Ersatzbus-Strecke im von der RNV so genannten "reduzierten Betrieb": dann fährt der Bus schon ab Hauptbahnhof West über den Betriebshof und nach dem Hans-Thoma-Platz über die Haltestelle Biethsstraße bis Handschuhsheim Nord Burgstraße. Diese Regelung gilt von Freitag (21 Uhr) bis Samstag (8.30 Uhr) sowie SAmstag (21 Uhr) bis Sonntag (11.30 Uhr).

Viel Glück.