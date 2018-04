Heidelberg. (red) Am Sonntag, den 8. April 2018, läutet das Thermalbad wie immer als eines der ersten Freibäder der Region die Frischluft-Badesaison ein. Zusätzlich wird zum ersten Mal in diesem Jahr für einige Wochen ein mobiler Saunawagen für die Besucherinnen und Besucher bereitgestellt.

Ab 10 Uhr empfängt das Bad in der Vangerowstr. 4 seine Gäste bis zum Badeschluss um 19 Uhr. Ab Montag, 9. April ist dann täglich von 8 bis 20 Uhr geöffnet. Zu Beginn der Nebensaison besonders geschätzt: Die Wassertemperatur im Bergheimer Bad beträgt konstant 26 Grad, außerdem stehen an kälteren Tagen Wärmeumkleiden zur Verfügung.

Da am Eröffnungstag viele Besucher erwartet werden, findet am Samstag, den 7. April, zwischen 10 und 12 Uhr ein Kartenvorverkauf für Jahres- und Saisonkarten sowie die Geldwertkarten für Kurzzeitschwimmen statt. „Im vergangenen Jahr konnten wir rund 150.000 Gäste in unserem schönen Traditionsbad zählen“, berichtet Peter Erb, Geschäftsführer der Stadtwerke Heidelberg Bäder. „Wir freuen uns nun auf die neue Saison.“

Auf der Liegewiese im linken Bereich des Bergheimer Bades wird temporär bis Mitte Mai ein mobiler Saunawagen aufgebaut. Mit einem zwei Meter hohen Sichtschutz um den Container versehen bietet der Schwitzraum etwa Platz für zehn Personen. Der Zutritt wird je nach Badbetrieb voraussichtlich täglich von 10 bis 19 Uhr möglich sein. Die Nutzung ist im Eintrittspreis inklusive.

„Mit dem Saunawagen fassen wir einen mehrfach geäußerten Wunsch aus der umfassenden Besucherumfrage auf, die wir 2016 in unseren Bädern durchgeführt haben. Es ist uns wichtig, dass unsere Gäste sich im Bad wohl fühlen, darum reagieren wir gerne auf Anregungen. Wir hoffen, dass die mobile Sauna gut angenommen wird“, erläutert Peter Erb den Hintergrund.

Wer noch gültige Eintritts-Coins für das Thermalbad hat, kann diese bis zum 30. April 2018 im Bergheimer Bad an der Kasse in die neuen Eintritts-Tickets umtauschen. Seit Einführung der neuen Kassenautomaten im vergangen Jahr berechtigen Papiertickets zum Zutritt. Nach der Umtauschfrist verlieren die alten Thermalbad-Coins ihre Gültigkeit

Seit der letzten Saison profitieren Gäste mit der Geldwertkarte vor allem bei Kurzzeitbesuchen: Sie zahlen nur die im Bad verbrachte Zeit. Nach einer Mindestzeit von 50 Minuten wird pro Minute abgerechnet – im Thermalbad rechnet sich die Geldwertkarte für eine Besuchszeit unter 125 Minuten, in allen anderen Bädern für Besuche unter 133 Minuten (also unter ca. 2 ¼ Stunden).

