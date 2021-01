Heidelberg. (RNZ) Drei oder vier Buchstaben – mehr brauchen viele frischgebackene Eltern in Heidelberg nicht für das perfekte Glück: Unter den jeweils fünf am häufigsten vergebenen Namen für neugeborene Mädchen und Jungen hat nur ein einziger mehr als vier Buchstaben (Emilia). Und an der Spitze der meistvergebenen Namen stehen – wie schon 2019 – Noah für Jungen und Emma für Mädchen.

Das städtische Standesamt veröffentlicht jedes Jahr die Hitliste der beliebtesten ersten Vornamen für den Nachwuchs, der in Heidelberg auf die Welt kam. Insgesamt kamen im Jahr 2020 in Heidelberg 5678 Kinder zur Welt – 2922 Jungen, 2754 Mädchen und zwei mit dem Geschlechtseintrag Divers.

Der Großteil der neuen Erdenbürger hat einen Vornamen (2963 Kinder). 2421 Kinder haben zwei Vornamen und 282 Kinder haben drei oder mehr Vornamen. Die Rangliste bezieht sich ausschließlich auf den ersten eingetragenen Vornamen.

Mädchen

> Platz 1: Emma (46 Mädchen)

> Platz 2: Emilia (44 Mädchen)

> Platz 3: Mia (43 Mädchen)

> Platz 4: Mila (40 Mädchen)

> Platz 5: Ella, Marie (je 34 Mädchen)

> Platz 6: Lea (32 Mädchen)

> Platz 7: Sophia (21 Mädchen)

> Platz 8: Sophie (26 Mädchen)

> Platz 9: Amelie (24 Mädchen)

> Platz 10: Anna, Lina, Luisa (je 23)

Jungen

> Platz 1: Noah (48 Jungen)

> Platz 2: Leon (47 Jungen)

> Platz 3: Ben (39 Jungen)

> Platz 4: Leo (34 Jungen)

> Platz 5: Paul (33 Jungen)

> Platz 6: Maximilian (30 Jungen)

> Platz 7: Jonas (29 Jungen)

> Platz 8: David (28 Jungen)

> Platz 9: Emil, Felix (27 Jungen)

> Platz 10: Samuel (26 Jungen)