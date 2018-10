Seit drei Jahren prangt "Der Marokkanische Metzger" prominent und nachdenklich an der Emmertsgrundpassage im Bergstadtteil - ein Kunstwerk des aus Koblenz stammenden Hendrik Beikirch. Foto: Philipp Rothe

"Spiral of Life" heißt das Gemälde, das Robert Proch 2016 einer Häuserfassade in der Weststadt verpasst hat. Foto: Philipp Rothe

2017 entstand in der Ringstraße oberhalb der Total-Tankstelle ein Werk des Künstlers "Case" aus Frankfurt am Main. Foto: Philipp Rothe

Von Philipp Neumayr

Heidelberg. Es war erst das vierte, aber für Pascal Baumgärtner definitiv herausforderndste Metropolink-Festival. Denn in diesem Jahr zog die Kunst erstmals vor die Tore der Stadt, genauer: ins Patrick Henry Village (PHV). "Es waren 22 Ämter und Institutionen notwendig, um die rechtlichen Bedingungen zu erfüllen", sagt der Festivalkurator. Für zehn Tage verwandelten er, seine Helfer sowie Künstler aus Heidelberg und aller Welt den "San Jacinto Drive" im nördlichen Teil der ehemaligen US-Wohnsiedlung zum Festivaldorf.

Der Künstler "Wesr" aka Danny Figueroa verewigte sich 2016 am Römerkreis. Foto: Philipp Rothe

Der Aufwand hat sich gelohnt, wie Baumgärtner verrät: "Über 6500 Gäste waren allein auf PHV mit dabei." Der 36-Jährige hat geschafft, was seit vielen Jahren sein Antrieb ist: Die Stadt zum Leuchtturm für urbane Kunst zu machen. Lockte das "Metropolink" bei seiner ersten Auflage im Jahr 2015 gerade einmal 2000 Besucher an, waren es in diesem Jahr mehr als 7000. Mittlerweile wurden im Rahmen des Festivals insgesamt 30 Wände in zehn Stadtteilen zum Leben erweckt.

Der israelische Künstler "KloneYourself" bemalte das Hotel Central in der Weststadt 2017 mit dem Werk "Bambi". Foto: Philipp Rothe

Allein auf PHV erhielten 21 Wände ein neues Gesicht, 52 Künstler, regionale wie internationale, waren mit von der Partie, darunter auch der portugiesische Installationskünstler "Bordalo II". Er gestaltete die Fassade der Chapel in der Südstadt mit einem seiner farbig-schrägen "Trash-Animals" und besprühte gemeinsam mit Asylbewerbern eine Wand in PHV. Und auch der in Heidelberg lebende Künstler "Limow" war wieder mit dabei. Er verpasste gleich mehreren Wänden im Stadtgebiet seinen Style, unter anderem der Turnhalle der Friedrich-Ebert-Grundschule und dem Tiergartenbad.

"Limow" malte dieses Jahr in der Altstadt (oben) und am Tiergartenschwimmbad. Foto: Philipp Rothe

"Die Kunst im öffentlichen Raum schafft es, unterschiedliche Menschen miteinander zu verbinden, ins Gespräch zu bringen und neue Kommunikation zu kreieren", sagt Baumgärtner. Das habe das Metropolink-Festival auch in diesem Jahr bewiesen. Das Besondere an der vierten Auflage war für den Festivalmacher die Verbindung zwischen urbaner Kultur und Kunst mit den Themen Stadtentwicklung und Digitalisierung. Bestes Beispiel dafür: ein neu entwickelter Drohnen-Concierge, der die Besucher am Eingang abholt und sie zu ihrem Lieblingskunstwerk leitet.

"Half Martha" heißt das Kunstwerk aus Schrott, das der Portugiese "Bordalo II" zur Eröffnung des diesjährigen Festivals an die Südstadt-Chapel gezimmert hat. Foto: Philipp Rothe

Dass die Kunst nicht nur für sich steht, sondern "sich in den Raum auswirkt", wie es Baumgärtner nennt, ist auch ein Verdienst der vielen Kooperationspartner, die das Festival jedes Jahr unterstützen. Allein in diesem Jahr waren es 56, an erster Stelle die Internationale Bauausstellung (IBA), die gemeinsam mit Baumgärtner das "PHVision Project" auf die Beine stellte.

Auch wenn der "San Jacinto Drive" nach Ende des Festivals fürs Erste wieder geschlossen wurde - geht es nach Baumgärtner, war das alles erst der Anfang: "Auch in Zukunft will ich urbane Kunst mit modernen dynamischen Stadtentwicklungsthemen verweben."