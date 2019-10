Von Selma Badawi

In Heidelberg und dem Rhein-Neckar-Kreis gibt es 13 Sprachkitas - und die zeigten kürzlich, was sie nach vier Projektjahren beim bundesweiten Programm "Sprach-Kitas" entwickelt haben. Sie sind einer von 515 Verbünden in Deutschland. Im Stadtjugendring am Harbigweg gab es dabei viel zu sehen: Dekorative Stände, interaktive Angebote und Führungen auf Arabisch, Türkisch, Rumänisch und anderen Sprachen. Claudia Döhring vom Kinder- und Jugendamt verlas ein Grußwort des Oberbürgermeisters und stellte den "Verbund Baden-Württemberg.10" vor: "Dabei sind drei Kitas direkt aus Heidelberg, drei aus dem Stadtteil Emmertsgrund und sieben Kitas aus dem Kreis. Ich bin schon lange bei der Stadt tätig, aber so einen Instanzen übergreifenden Verbund mit konkretem fachlichen Ziel gab es in meiner Zeit noch nie."

Neben den Kitas sind auch deren Träger beteiligt, die Servicestelle des Programms in Berlin und das Forschungs- und Entwicklungsinstitut Päd-Quis. Die einzelnen Verbünde koordinieren geschulte Fachberater. Birgit Bur (52) ist die Ansprechpartnerin für die 13 Kitas im hiesigen Verbund: "Ich habe sie in den letzten vier Jahren begleitet. Überall gab es sehr unterschiedliche Startbedingungen und Ressourcen. Aber es gibt nichts Schöneres, als Menschen beim Wachsen zuzuschauen." Bur erklärt, jede Einrichtung stelle ein "Sprach-Tandem" aus Kita-Leitung und einer zusätzlichen Fachkraft. Mit Naturmaterialien, Tischspielen, Gegenständen zum Ordnen, Clustern und Gestalten sowie essbaren Requisiten zeigte Bur den Tandems, wie sprachliche Bildung aussehen kann.

Das Tandem der Arche in Kirchheim entschied sich, internationale Eltern-Kind-Nachmittage einzurichten. Bei den Treffen werden Kinderbücher in der Muttersprache der Eltern gelesen. In der Arche kommen 60 Prozent der Kinder aus einem zweisprachigen Elternhaus. Erzieherin Petra Hofmann berichtet, dass viele Eltern aus anderen Ländern stammten. Weil Deutschland jetzt ihre Heimat sei, wollten sie ihre Kinder in der neuen Sprache fitmachen. Die 50-Jährige sagt: "Es hat lange gedauert, bis sie ihre Muttersprachen mit in den Kindergarten getragen haben. Wir versuchen zu zeigen, dass wir ihre Herkunft schätzen. Muttersprache ist einfach die Grundlage zum Sprachen lernen."

Heute gibt es das Ideal des deutschsprachigen Kindergartens nicht mehr. Katja Arnorld von der Kita in der Emmertsgrund-Passage verweist auf ihre Kolleginnen, die mit den Kindern Polnisch, Russisch und Bosnisch sprechen. Dass diese Mehrsprachlichkeit für die Kinder alltäglich wird, wünscht sich Birgit Bur für die Zukunft. Wie das Projekt sich nach Ende der Laufzeit 2020 entwickeln wird, ist noch offen. Bisher bekam das Projekt bereits eine Verlängerung. Bei der ersten Förderwelle von 2016 gab es von allen Seiten so gute Rückmeldungen, dass die Kitas ein Jahr mehr bekamen. 2017 kamen noch weitere Einrichtungen dazu. Damit Burs Vision eines mehrsprachlichen Alltags in der Kindheit real wird, bräuchte es jedoch eine dauerhafte Förderung für die Kitas.