Von Micha Hörnle

Heidelberg. Handyverbot an der Schule? Am Helmholtz-Gymnasium in der Rohrbacher Straße ist das ein alter Hut. Denn hier gibt es eine ähnliche Regelung, wie sie gerade in Frankreich beschlossen wurde, schon so lange, dass auch Schulleiter Siegfried Zedler nicht mehr ganz genau weiß, wann sie eingeführt wurde: "Das war noch vor meiner Zeit als Rektor, also bestimmt schon fast zehn Jahre." Damals ging es aber weniger um Handys als vielmehr um MP3-Player mit ihren Ohrstöpseln - also um Ablenkung mit Musik.

Jedoch, so betont Zedler, das Wort "Handyverbot" treffe den Kern nicht ganz: "Die Regel lautet: Das Handy wird auf lautlos gestellt und ist in der Tasche." Man darf es also durchaus mit dabei haben. "Es ist eher ein Verbot, das Handy im Schulgebäude während der Unterrichtszeit zu nutzen", so Zedler. Im Hof wiederum gilt dieser Handy-Entzug nicht. Zedler: "Es geht ja nicht darum, den Gebrauch generell zu verbieten, sondern wir wollen einen bewussten Gebrauch." Und das heißt: Im Unterricht und in den Pausen sollte man miteinander reden oder spielen, statt starr auf das Smartphone zu schauen. Generell wolle man "die Heranwachsenden zum eigenständigen Denken heranbilden", so Zedler. Dazu gehöre eben der Unterricht, bei dem man möglichst wenig abgelenkt sein solle.

So richtig viel diskutiert über diese recht strenge Regelung werde kaum mehr, so der Schulleiter. "Das lässt sich ganz gut mit unserer Aktion ,rauchfreies Schulgelände’ vergleichen. Daran hat man sich jetzt so gewöhnt, dass sich kaum einer mehr Gedanken macht." Die Schule, so Zedler, solle eben beispielhaft wirken - und dazu gehöre beispielsweise der zeitweilige Verzicht auf Zigaretten und aufs Handy. Wer neu auf das Helmholtz-Gymnasium kommt - sei es als Fünftklässler oder als Schulwechsler -, der bekommt einen Wegweiser mit den wichtigsten Regeln, und schon weiß jeder, wie er es mit dem Handy hier zu halten hat.

Allerdings sei es am Anfang den Schülern schon schwer gefallen, sich an das strenge Regiment zu gewöhnen - aber die Eltern zogen mit. Und so müssen die gut 900 Schüler auch nicht mehr groß kontrolliert werden: "Wenn ein Lehrer etwas bemerkt, weist er den Schüler darauf hin, aber wir machen da kein Aufhebens drum." Richtige Strafen gebe es auch nicht mehr. Früher, so Zedler, habe man den Schülern noch das Gerät abgenommen, heute belasse man es mit einem Eintrag "Hat gegen die Regeln verstoßen".

Allerdings: Sobald die Kinder und Jugendlichen das "Helmholtz" verlassen, verfallen sie wieder in alte Verhaltensmuster, sagt Zedler: "Wenn sie in die Schule reinkommen, nehmen sie die Stöpsel raus und packen das Handy ein; wenn sie dann wieder rausgehen, dann stecken sie die Stöpsel rein und holen das Handy raus."