Das DAI in der Sofienstraße: Die Doppelspitze des Kulturhauses wurde abberufen. Nun sollen ein Konzept zur „Professionalisierung“ und ein neuer Verwaltungschef her. Direktor Jakob Köllhofer bleibt aber verantwortlich für das Programm. Foto: Rothe

Von Sebastian Riemer

Heidelberg, Jakob Köllhofer muss nach 35 Jahren als Direktor des Deutsch-Amerikanischen Instituts (DAI) einen großen Teil seiner Führungsverantwortung abgeben. Der 74-Jährige wurde von seinen Verwaltungsaufgaben entbunden und ist künftig nur noch für das Veranstaltungsprogramm des Kulturhauses zuständig. Er wird auch abberufen als Geschäftsführer der Trägergesellschaft der drei Kindergärten sowie der Schule des DAI. Köllhofers bisherige Mit-Geschäftsführerin wird von ihren Leitungsaufgaben sowohl am Kulturhaus wie auch in den Bildungseinrichtungen komplett entbunden und soll künftig schwerpunktmäßig in der DAI-Bibliothek arbeiten. Damit ist die bisherige Doppelspitze am Deutsch-Amerikanischen Institut Geschichte.

Diese Entscheidungen hat der Verwaltungsrat des Trägervereins des Kulturhauses, die Schurman-Gesellschaft, in einer Sitzung am Freitagabend getroffen. Damit reagiert das Gremium auf das nun vorliegende Gutachten der Kanzlei Wellensiek, die am 24. Januar beauftragt worden war, die von zehn Angestellten in einem anonymen Schreiben erhobenen Vorwürfe gegen die Doppelspitze zu untersuchen. In dem Brief war unter anderem von "Misswirtschaft und ungenügendem Personalmanagement" die Rede. Die Mitarbeitergruppe forderte die Absetzung der Doppelspitze.

Hintergrund Sebastian Riemer über die Neuaufstellung am DAI Das DAI wird nun also einer Professionalisierungskur unterzogen und personell neu aufgestellt. Nach dem Gutachten der Kanzlei Wellensiek ist dies offenbar bitter nötig, denn nicht wenige Angestellte leiden darunter, dass Zuständigkeiten unklar, Zeit- und [+] Lesen Sie mehr Sebastian Riemer über die Neuaufstellung am DAI Das DAI wird nun also einer Professionalisierungskur unterzogen und personell neu aufgestellt. Nach dem Gutachten der Kanzlei Wellensiek ist dies offenbar bitter nötig, denn nicht wenige Angestellte leiden darunter, dass Zuständigkeiten unklar, Zeit- und Geldbudgets intransparent und Absprachen oft unverbindlich sind. Doch die Aufgabe ist knifflig, weil die Gefahr besteht, das Kind mit dem Bade auszuschütten. Schließlich kann man ein Kulturhaus auch nicht führen wie eine Aktiengesellschaft. Es braucht weiterhin Raum für Kreativität und Improvisation. Noch schwieriger aber wird die Herausforderung, die Arbeitsatmosphäre wieder zu verbessern. Denn die Belegschaft am DAI ist tief gespalten. Manche sehnen sich nach tiefgreifenden Veränderungen, andere sind schwer enttäuscht vom Vorgehen der anonymen Gruppe, welche die Vorwürfe gegen die Leitung öffentlich machte. Indem Jakob Köllhofer weiter das Programm des DAI verantwortet, ist zunächst Kontinuität gesichert. Auf seine Erfahrung, Ideen und Kontakte ist in dem Kulturhaus alles zugeschnitten. Der 74-Jährige hat das DAI mit riesigem Einsatz in über drei Jahrzehnten zu einer strahlenden Kultureinrichtung gemacht. Dafür gebühren ihm Respekt und Dank. Doch zu professionellen Strukturen gehört eben auch, dass Führungspersonen in den verdienten Ruhestand gehen können, ohne dass die ganze Unternehmung in Gefahr gerät. Dafür braucht das Haus nun ein tragfähiges Zukunftskonzept. Damit Jakob Köllhofers Lebenswerk, das DAI, auch in ein paar Jahren noch weit über Heidelberg hinaus strahlt.

"Das Gutachten hat deutlich gezeigt, dass viele Mitarbeiter am DAI stark überlastet sind", sagt der Manager Dietrich Firnhaber, der das Kulturhaus als Mitglied des Verwaltungsrats seit Anfang Februar kommissarisch – und ehrenamtlich – leitet. Die Gründe dafür lägen in erster Linie in der mangelnden Organisation bei der Verwaltung des Hauses: "Es gibt grundlegende Probleme bei Prozessen, Kommunikationswegen und Zuständigkeiten." Klar sei: "Die Verwaltung des DAI muss professionalisiert werden." Zunächst wird deshalb die Leitung des Kulturhauses und der DAI-Bildungseinrichtungen getrennt. Köllhofer und seine Co-Chefin sind mit sofortiger Wirkung nicht mehr Geschäftsführer der "Heidelberg New School of Life gGmbH", der Trägergesellschaft von Schule und Kindergärten. Als Alleingeschäftsführer übernimmt Siegbert Moraw vom Vorstand des DAI-Freundeskreises.

Um die Verwaltung des Kulturhauses in der Sofienstraße professionell aufzustellen, soll der vierköpfige Vorstand der Schurman-Gesellschaft mit Ex-Kulturbürgermeister Joachim Gerner (SPD) an der Spitze ein Konzept entwerfen. Zudem wird eine "fachlich geeignete neue Verwaltungsleitung" gesucht, wie es in einer Pressemitteilung von Montag heißt.

Das anonyme Schreiben der zehn Mitarbeiter hatte der DAI-Leitung nicht nur Misswirtschaft, sondern auch "psychische Gewalt und Mobbing" unterstellt. Die weitreichenden, persönlichen Vorwürfe "wurden in dem Gutachten so nicht bestätigt", sagt Firnhaber. "Sicherlich war der Umgang mit den Angestellten in diversen Situationen nicht ideal." Es habe mehrere Einzelfälle gegeben, "bei denen Mitarbeiter sich derart unter Druck gesetzt fühlten, dass dies nicht mehr gesund war". Ein "systematisches Mobbing" aber habe der Doppelspitze nicht nachgewiesen werden können. Ein großer Teil der Belastung der Angestellten liege an den strukturellen Defiziten, die man nun angehe.

Firnhaber sagt deutlich: "Die programmatische Gesamtleitung des DAI bleibt bei Jakob Köllhofer." Der 74-Jährige habe das Haus mit seinen Konzepten und Ideen, seiner Zugkraft und seinen Kontakten in alle Welt zu einem kulturellen Leuchtturm Heidelbergs gemacht – und diesen wolle man unbedingt erhalten. Köllhofers Vertrag bleibe unverändert.

Im Rahmen der fünfwöchigen Untersuchung hatten zwei Anwälte der Kanzlei Wellensiek laut Firnhaber mit rund 60 Angestellten vertrauliche Gespräche geführt – damit haben sich knapp drei Viertel aller Beschäftigten des Kulturhauses, der Kitas und der Schule beteiligt. Zudem konnten Angestellte anonym Dokumente hochladen. Die Mitarbeitergruppe, deren anonymer Brief die Untersuchung ausgelöst hatte, stand über einen Anwalt in Kontakt zur Kanzlei Wellensiek. Die Kosten des Gutachtens sollten ursprünglich im fünfstelligen Bereich liegen. Nun könnte es laut Firnhaber aber teurer werden, weil die Untersuchung so umfangreich gewesen sei. Die Kosten teilen sich die Auftraggeber, die Schurman-Gesellschaft und der DAI-Freundeskreis.

Für Dietrich Firnhaber, der nun zunächst weitermacht als kommissarischer Leiter, steht im DAI jetzt der Betriebsfrieden im Mittelpunkt: "Die Mitarbeiter müssen wieder Vertrauen zueinanderfinden." Es sei wichtig, sie in die geplanten Veränderungen einzubinden. "Hier arbeiten viele unglaublich engagierte Menschen, die sich stark mit dem Haus identifizieren – aber natürlich ist die Verunsicherung zurzeit groß."

Erst einmal steht nun die Gründung eines Betriebsrats am DAI an. Bereits diesen Dienstag werden die Wahlvorstände gewählt, nächste Woche sollen die Angestellten dann die Mitglieder des Betriebsrats wählen.

Update: Montag, 14. März 2022, 20.42 Uhr