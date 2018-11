Von Marie Böhm

Heidelberg. Vielen Heidelbergern, die in den letzten Tagen in der Nähe des Bismarckplatzes unterwegs waren, wird es aufgefallen sein: Das Kurfürst-Friedrich-Gymnasium (KFG) an der Theodor-Heuss-Brücke wird seit Samstag mit orange-farbenem Licht angestrahlt. Gerade jetzt in der sonst so düsteren Winterzeit sind die Fassaden der Schule deshalb nachts weit zu sehen.

Die ungewöhnliche Beleuchtung ist Teil des von der Internationalen Frauenorganisation "Zonta" auf die Beine gestellten Projekts "Orange your City - bringt Licht in die Dunkelheit von Gewalt" (deutsch: "Macht eure Stadt orange") und geht noch bis zum Ende des Monats. Ziel der Aktion ist es, anlässlich des "Tages zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen" am 25. November auf die immer noch aktuelle Gewalt gegenüber Frauen und Mädchen weltweit aufmerksam zu machen.

Warum das nötig ist, zeigt nicht nur die aktuelle MeToo-Debatte: Weltweit werden Frauen immer wieder Opfer von Gewalt - auch in Deutschland und häufig durch den eigenen Partner. Deshalb soll in diesem Jahr mit dem Slogan "Eine von Vier" auch auf jene fast 25 Prozent aller Frauen aufmerksam gemacht werden, die hierzulande Opfer von häuslicher Gewalt oder Gewalt in Beziehungen geworden sind, wie ein Mitglied des Heidelberger Zonta-Clubs der RNZ erklärt. Jedoch spreche lediglich die Hälfte aller Betroffenen mit jemandem darüber.

Dem lokalen Ableger der Frauenorganisation ist es auch zu verdanken, dass mit dem Gymnasium in diesem Jahr erstmals ein Heidelberger Gebäude an der Aktion teilnimmt. Seit 1991 hat der Verein zum Tag gegen Gewalt gegen Frauen vor allem Informationsveranstaltungen organisiert, die bunte Beleuchtung ist neu. Der Service-Club hofft, in den nächsten Jahren noch mehr öffentliche Gebäude anstrahlen zu können. Bisher hat auf Anfrage des Clubs jedoch nur das KFG zugestimmt, das dafür an ziemlich prominenter Stelle direkt am Neckar steht und gut zu sehen ist.

Damit steht das Gymnasium weltweit in einer Reihe mit vielen bedeutenden Gebäuden wie zum Beispiel dem Rathaus in New York City, den Gebäuden der Europäischen Zentralbank in Frankfurt und der Europäischen Kommission in Brüssel. Auch in Mannheim und Ludwigshafen sind mehrere Häuser an der Aktion beteiligt.

Dass diese Bauten derzeit gerade in Orange erstrahlen, liegt daran, dass dies die Kampagnenfarbe von "UN Women" ist, einer Unterorganisation der Vereinten Nationen, die das Projekt ursprünglich ins Leben gerufen hat. Das weltweite Netzwerk "Zonta" unterstützt die UN-Frauen mit der Kampagne "Zonta says No to Violence against Women" (deutsch: "Zonta sagt Nein zur Gewalt gegen Frauen").