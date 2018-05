Heidelberg. (pne) Wer am Sonntag einen Altstadtbummel machte, kam nicht daran vorbei: Mit gleich vier Aktionen machten Aktivisten am Sonntag auf die Themen Tierrechte und Veganismus aufmerksam. Viel Aufmerksamkeit erregte die Heidelberger Sektion der Tierrechtsorganisation "Anonymous for the Voiceless" am Bismarckplatz mit ihrem "Cube of Truth", dem "Würfel der Wahrheit": Anonym gekleidete Mitglieder der Organisation standen in Form eines Würfels und hielten Laptops in den Händen. Darauf zu sehen: Kurzfilme, die zeigten, wie brutal in der Nahrungsmittelindustrie hierzulande teilweise mit Tieren umgegangen wird.

"Wir wollen über die Themen Tierschutz und Veganismus informieren und aufklären sowie ein Bewusstsein schaffen, für das, was falsch läuft", sagt Saskia Harbarth. Die 32-Jährige lebt seit einem Jahr vollkommen vegan. Aber das reichte ihr nicht. Sie wollte etwas anstoßen, Dinge verändern. Also hat sie auch in Heidelberg "Anonymous for the Voiceless" ins Leben gerufen. Gegründet wurde die Organisation vor über zwei Jahren in Australien, inzwischen gibt es sie allein in über 60 deutschen Städten. In Heidelberg engagieren sich mehr als 50 Menschen. Ihr Ansatz: "Wir sprechen Passanten nicht bewusst an, sondern warten, bis sie auf uns zugehen."

Wie gesund und lecker ein veganes Leben sein kann, das zeigte der Verein "Vegan in Heidelberg" parallel am Anatomiegarten. Im Rahmen der Kampagne "Worldwide Vegan Bake Sale" lud der Verein Passanten ein, gegen eine kleine Spende vegane Backwaren und Rezepte zu kosten - vom Schokomuffin über die Minipizza bis zur Dampfnudel.

Zeitgleich bildeten andere Mitglieder des Vereins in der Hauptstraße eine "Silent Line": Sie standen einfach nur still da - mit Schildern in der Hand, auf denen zu lesen war, warum sie vegan leben. "Wir wollen Menschen zum Nachdenken bringen, sie mitnehmen und ihnen neue Wege aufzeigen", sagt Janin Villhauer. Denn eines ist für die Vorsitzende des 2012 gegründeten Vereins längst klar: "Heutzutage ist es sehr einfach, vegan zu leben."

Und wer jetzt immer noch nicht überzeugt war, konnte auch noch am Infostand der Tierrechtsaktivisten von "Peta 2" - ebenfalls am Anatomiegarten - ins Gespräch kommen.