Von Holger Buchwald

Heidelberg. Sie kämpfen an der vordersten Front. Doch schon jetzt geht den Allgemeinmedizinern in Heidelberg und der Region die Schutzausrüstung aus. Dabei hat die Corona-Krise in Baden-Württemberg gerade erst Fahrt aufgenommen. "Uns fehlt es am Nötigsten, besonders an Kitteln und Desinfektionsmitteln", warnt Albertus Arends, der selbst in Neuenheim eine Praxis betreibt. Als stellvertretender Vorsitzender der Heidelberger Ärzteschaft spricht Arends für alle Hausarztpraxen in der Region.

Arends redet voller Bewunderung von den Arzthelferinnen und Medizinern, die jeden Tag in die Praxen kommen. Und gerade in der derzeitigen Situation übernähmen die Hausärzte eine wichtige Lotsenfunktion, um zu entscheiden, wer in der Klinik behandelt werden muss und wer nicht. Doch es gelte auch, das Personal wirksam zu schützen. Daher ruft Arends zu Sachspenden auf. Vielleicht gebe es in Heidelberg noch Vorräte an Desinfektionsmitteln, die jetzt, wo viele Betriebe geschlossen seien, nicht gebraucht würden. "Vielleicht hat noch irgendein Maler oder ein Freibad Gesichtsmasken im Keller", hofft Arends. Benötigt würden Masken der Schutzklassen FFP 2 und FFP 3. Wer so etwas spenden wolle, solle sich an ihn wenden, er werde es dann an die Ärzteschaft weiterverteilen.

Die Firma Neolab im Wieblinger Taubenfeld hat bereits Desinfektionsmittel und Handschuhe an die Ärzteschaft gespendet und an Arends übergeben. In den nächsten Tagen sollen weitere Lieferungen folgen. Außerdem appelliert das Unternehmen mit 64 Beschäftigten, das sich auf Laborprodukte und Chemikalien spezialisiert hat, an alle anderen Hersteller, dass sie die jetzt dringend benötigte Ware zu fairen Preisen verkaufen sollen. Die Spende an die Ärzteschaft ist der Auftakt der Aktion unter dem Hashtag #healthfirstnotprofit (zu Deutsch: zuerst die Gesundheit, nicht der Profit). Auch Neolab hatte zu Beginn der Corona-Krise zunächst die Preise hochgesetzt, gibt Geschäftsführer Thorsten Migge zu. Doch als man gesehen habe, welche Auswirkungen die Pandemie habe, habe man sich schnell besonnen. "Jetzt verkaufen wir wieder zu den üblichen Listenpreisen oder sogar darunter." Vom Vertrieb wurden vier Mitarbeiter abgezogen, sie werden jetzt im Einkauf eingesetzt, um möglichst viel der knappen Ware zu bekommen.

Arends bestätigt, dass die Preise bei vielen Anbietern enorm in die Höhe geschnellt seien. 120 Euro für einen Liter Desinfektionsmittel, das vor der Corona-Krise noch 16 oder 17 Euro gekostet hat, hält er nicht für vertretbar. Das sieht Unternehmer Migge genauso. Er hat einen Eilantrag gestellt und darf jetzt, obwohl er kein Arzneimittelhersteller ist, nach dem Rezept der Weltgesundheitsorganisation WHO selbst Desinfektionsmittel produzieren.

"Wir tun unser Bestes, sind aber ein kleiner Player", weiß Migge. Daher ruft er alle Unternehmen in seiner Branche auf, sich an der Kampagne zu beteiligen. "Die Schutzartikel werden jetzt für die Ärzte, die Gesundheitsämter und die Pflegerinnen und Pfleger benötigt, nicht für hysterische Familien", warnt Migge. Und er hofft, dass die Kampagne jetzt richtig Fahrt aufnimmt – am besten europaweit.

Info: Wer Schutzartikel spenden möchte, kann sich per E-Mail an kontakt@praxis-arends.de an Albertus Arends wenden. Infos zur Neolab-Initiative im Internet unter: www.healthfirstnotprofit.com.