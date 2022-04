Heidelberg. (hob) Trotz gelockerter Bestimmungen werden Corona-Schnelltests immer noch stark nachgefragt. Zwar werden tagesaktuelle negative Tests nur noch in sensiblen Einrichtungen wie Kliniken und Pflegeheimen verlangt, doch auch die Testcenter in der Innenstadt und in den Stadtteilen bleiben nach Auskunft der größten Betreiber in Heidelberg geöffnet.

"Uns ist es wichtig, dass sich die Leute weiterhin testen lassen können", sagt Lovis Stricker, Geschäftsführer der Aspilos GmbH, die 27 Testzentren in der Region betreibt. Stricker verweist auf die weiterhin hohen Infektionszahlen. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag in Heidelberg am Montag bei 1442,6. Es kamen zwei neue Todesfälle hinzu. Und laut Stricker war die Positivquote bei den Schnelltests auch noch nie so hoch wie in den letzten Tagen und Wochen: "Wir liegen momentan bei knapp zehn Prozent." Deshalb kritisiert Stricker auch den Wegfall der Maskenpflicht in vielen Bereichen.

Zwei Tage nach Inkrafttreten der neuen Corona-Verordnung halte sich der Kundenrückgang in Grenzen, er liege im einstelligen Prozentbereich, berichtet der Aspilos-Geschäftsführer: "Viele Leute fühlen sich einfach sicherer, wenn sie getestet sind." Um die Grundversorgung weiterhin gewährleisten zu können, will er die Testzentren auch offenhalten, wenn diese Zahlen deutlich zurückgehen.

Auch Jamy Arndt, Betreiber der sieben Q-Testzentren, will vorerst an seinem Konzept nichts ändern. Eine Umfrage unter den Kunden habe ergeben, dass immer sehr viele Arbeitnehmer und Firmen die Tests nachfragten. "Bei einigen scheint das eine Teamsache zu sein. Wenn sie sich treffen, wollen sie sich vorher testen", so Arndt. Auch er bestätigt einen Rekordwert bei der Positivquote. Je nach Standort und Tageszeit schwanke diese Zahl aber sehr stark. Bei den aufwendigeren PCR-Tests liege sie aktuell auf jeden Fall bei über 50 Prozent.