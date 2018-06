Der Heidelberger Rabbiner Janusz Pawelczyk-Kissin (hinten mit Krawatte und Brille) hatte in "seiner" Synagoge in der Weststadt 20 CDU-Mitglieder zu Gast - darunter auch den CDU-Kreisvorsitzenden Alexander Föhr (rechts neben Pawelczyk-Kissin). Foto: Alex

Von Jonas Labrenz

Heidelberg. Es war eine Begegnung, wie sie wohl häufiger stattfinden sollte: Die CDU Heidelberg hat mit etwa 20 ihrer Mitglieder die Heidelberger Synagoge und den Rabbiner Janusz Pawelczyk-Kissin besucht und nach einer ausführlichen Führung und einigen Fragen am Sabbatgottesdienst teilgenommen. "Wir sind hier, um jüdischem Leben eine Öffentlichkeit zu geben, Solidarität zu zeigen und uns auszutauschen", so Alexander Föhr, Stadtrat und Vorsitzender der CDU in Heidelberg. Auch Pawelczyk-Kissin freut sich über den Besuch, der im Zeichen des Kampfes gegen Antisemitismus steht: "Wir wissen das zu schätzen", so der Rabbiner dankbar.

Als die Besucher sich noch vor der Synagoge in der Weststadt sammeln, fährt ein Polizeiauto vor und wird dort stehen bleiben, bis der Gottesdienst vorüber ist. Die CDU-Mitglieder sind ein wenig irritiert, doch für Pawelczyk-Kissin ist das beinahe Alltag: "Es ist schon wichtig, dass wir Polizeischutz haben", erklärt er. Wie man sich sonst als Jude in Heidelberg fühle, möchte Föhr wissen, doch der Rabbiner will nicht verallgemeinern. Stattdessen berichtet er von Einzelfällen, die ihm zu Ohren gekommen sind. Es sind die Sorgen und Nöte seiner gut 400 Menschen zählenden Gemeinde. Wenn etwa die Kinder in der Schule von den Lehrern mit "Schon wieder ein jüdischer Feiertag" angepampt werden oder gefragt wird: "Was habt ihr für eine blöde Religion?" "Das ist unangenehm, gerade für Kinder", so Pawelczyk-Kissin.

Doch das jüdische Leben besteht natürlich nicht nur aus Problemen. Viele der Besucher sind äußerst angetan und gelegentlich überrascht davon, wie jüdisches Leben in Heidelberg aussehen kann. Da ist nicht nur die prachtvolle Synagoge in der Häusserstraße, in der die Gemeinde seit 24 Jahren eine Heimat gefunden hat. Auch der Gottesdienst, in dem auf Hebräisch unter anderem die Psalmen gesungen werden, übt eine Faszination auf sie aus. Dazu kommen die Regeln, denen die orthodoxen Juden folgen: Drei Mal am Tag sollte gebetet werden, zahlreiche Segenssprüche aufgesagt und natürlich der Sabbat geachtet werden - um nur einige wenige zu nennen.

Zu den Regeln gehört auch, dass Männer und Frauen in orthodoxen Gemeinden - wie in Heidelberg - getrennt voneinander dem Gottesdienst folgen. "Damit sie nicht voneinander abgelenkt werden. So ist vielleicht die einfachste Erklärung", schmunzelt Pawelczyk-Kissin.

Für Sigrid Kirsch, die deshalb auf der Empore platz nehmen muss, ist das überhaupt kein Problem: "Ich kenne das noch aus meiner Kindheit", lacht die Katholikin: "In der Kirche haben immer links die Frauen und rechts die Männer gesessen", erinnert sie sich. Kirsch war schon häufiger in der Synagoge, allerdings nur bei kulturellen Veranstaltungen. Als Stadtteilvereinsvorsitzende im Emmertsgrund hat sie viele Bekannte aus der Jüdischen Gemeinde, von denen 90 Prozent aus der ehemaligen Sowjetunion kommen.

Zum ersten Mal ist dagegen Ilse Janson in der Synagoge zu Gast - und fühlt sich gleich vertraut. "Da sind so viele Parallelen, ich verstehe den Hass gar nicht - es ist auch unsere Kultur", sagt sie. Denn was immer noch nicht alle wissen, wie Pawelczyk-Kissin amüsiert erklärt: Die Tora besteht aus den fünf Büchern Mose und wurde bei der Entstehung des Christentums in das Alte Testament übernommen.