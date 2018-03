Heidelberg. (hö) Momentan attackiert ein Bussard im Heidelberger Stadtwald Jogger - und deswegen stellte die Stadt vor gut vier Wochen am Schrägen Weg in Handschuhsheim ein Warnschild auf. Zuvor war dem städtischen Landschafts- und Forstamt ein Fall bekannt geworden, in dem es der Raubvogel auf eine Joggerin abgesehen hatte, und es fertigte sofort den Warnhinweis an diesem beliebten Wanderweg zum Hohen Nistler an.

Allerdings fliegt der Vogel nur Scheinangriffe, so richtig gefährlich wird es nach Auskunft der Stadtverwaltung eher nicht: also kein Kratzen mit den Klauen und kein Hacken mit dem Schnabel - "aber allein der Anflug eines solchen Tieres respektabler Größe in Richtung Kopf kann beängstigend sein", meint eine Stadtsprecherin. Mit diesen Angriffen versucht der Greifvogel, seine Brut im Horst - er liegt wohl recht nahe am Weg - zu verteidigen und eventuelle Eindringlinge abzuwehren. Da trifft es vor allem Jogger und weniger normale Spaziergänger, weil deren relativ hohes Tempo instinktiv als Bedrohung wahrgenommen wird. Gelegentlich - wie vor gut zwei Jahren am Radweg bei Hirschhorn - greifen die Bussarde auch Radfahrer an, aber davon ist am Schrägen Weg bisher noch nichts bekannt. Nicht weit von dort, am Strangwasenbrunnen im Mühltal, hatte schon vor fünf Jahren ein Bussard Jogger attackiert.

Das Landschafts- und Forstamt empfiehlt, die rund 300 Meter zwischen den Abzweigungen zum Buchbrunnen- und zum Hirschwiesenweg in Schrittgeschwindigkeit zurückzulegen und sich defensiv zu verhalten - im Falle eines Angriffs hilft ein in die Höhe gehaltener Stock. Ornithologen raten zudem, möglichst unauffällige Sportkleidung zu tragen. In ein paar Wochen ist alles vorbei, denn spätestens im September sind die Bussardjungen flügge.