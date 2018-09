Heidelberg. (RNZ) Nachdem der Brunnenwart Fritz Hartmann den Trinkwasserbrunnen an der Providenzkirche eigenmächtig wieder in Gang gesetzt und sich über die Diskussion um mobile Trinkwasserbrunnen geärgert hatte, meldet sich nun auch der Verein Alt-Heidelberg zu Wort.

"Mit Interesse und dankbar haben wir von unserem Vereinsmitglied, Fritz Hartmann, dem Heidelberger Brunnenfachmann und dafür mit dem Bundesverdienstkreuz Ausgezeichneten, gelernt, wie viele Brunnen es in Heidelberg gibt, welche ,Umwälzbrunnen’, welche nur ,Kunstwerke’ sind und welche im Gegensatz dazu Trinkwasser abgeben, also genutzt werden könnten", so der Verein. Außer Fritz Hartmann wisse das vermutlich kaum einer - "nicht die Heidelberger und schon gar nicht die Touristen, die gerne an einem öffentlichen kostenlosen Brunnen Wasser trinken würden".

Zwar sei es keineswegs "absurd" und Grund zur "Rage", wie Fritz Hartmann findet, wenn sich die Kommunalpolitik, in diesem Fall die SPD, bei der Hitze der vergangenen Wochen Gedanken über öffentliche Wasserzugänge mache. "Wenn aber mitten in der Altstadt bereits Trinkwasser aus gleich mehreren Brunnen sprudelt, so setzen wir uns als Stadtteilverein der Altstadt dafür ein, diese Brunnen entsprechend zu kennzeichnen und der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen", erklärt die Vorsitzende Karin Werner-Jensen. Schließlich brauche man nicht teure neue Wasserspender anzubringen, wenn schon Brunnen da seien.

Zwischenzeitig hatte die Stadt Hartmann allerdings widersprochen und darauf hingewiesen, dass für eine Ausweisung als Trinkbrunnen eine regelmäßige Untersuchung des Brunnenwassers durch ein anerkanntes Labor notwendig sei. Eine solche "Beprobung" möchte die Stadt - außer am Brunnen an der Providenzkirche - nicht vornehmen, weil das Innenleben der Brunnen "nicht auf dem erforderlichen technischen Stand ist".