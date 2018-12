Heidelberg. (rnz/mare) Man kann es ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk nennen: Die Sanierung der Fassade und des Dach am Tor der Alten Brücke ist auf der Zielgeraden und wird rechtzeitig vor dem Fest abgeschlossen. Das teilt die Stadtverwaltung mit.

Seit letzten Jahr wird nun schon am Brückentor gearbeitet, die Fertigstellung hat sich mehrfach verzögert. Doch jetzt ist es soweit.

Nur das bleibt noch zu tun: Am Donnerstag, 6. Dezember, wird auf der Nordseite des weltbekannten Heidelberger Wahrzeichens ein rund 2,7 Tonnen schwerer Giebelfußstein im Mittelbau eingesetzt. Der rund zwei Meter lange, einen Meter breite und 1,20 Meter hohe Block aus Neckartäler Hartsandstein wurde im Spätsommer in einem Steinbruch in Eberbach geschnitten und anschließend von einem Steinmetz exakt nach den Vorgaben des schadhaften Originals ausgearbeitet.

Zum Einbau des neuen Steins wird dann in der Parkbucht neben der Bundesstraße B37 ein Kran aufgestellt. Das Parken ist dort an diesem Tag von etwa 9 bis 13 Uhr leider nicht möglich.

Im Anschluss an den Einbau des neuen Giebelfußsteins können die Gerüste am Brückentor und unter der Alten Brücke (ab Januar) sukzessive abgebaut werden. Im Frühjahr folgen dann Reparaturarbeiten am Sockelmauerwerk, hierfür wird nur noch ein kleineres Arbeitsgerüst aufgestellt werden.

Die Arbeiten waren gerade in denkmalpflegerischer Hinsicht schwierig und wurden von Fachfirmen durchgeführt. Den Schwerpunkt bildeten Steinmetzarbeiten: Hierbei wurden etliche Sandsteine ausgetauscht. Insgesamt kostet die Sanierung weniger als 750.000 Euro.

Für Furore hatte eine Aktion der Stadt während der Arbeiten gesorgt: Um das Heidelberger Wahrzeichen für Touristen sichtbar zu machen, wurde das Brückentor mit einer Fotoplane verdeckt, die das Tor in Originalgröße zeigte.

Und was nun mit der Mega-Plane? Sie wird nicht etwa in der Schublade verschwinden. Daraus werden nämlich Tragetaschen gemacht. Und zwar in einer Werkstatt, in der behinderte Menschen arbeiten.