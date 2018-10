Heidelberg. (dns) In einem Keller im Stadtteil Emmertsgrund ist am Dienstagmorgen Feuer ausgebrochen - offenbar bereits zum dritten Mal in nur zwei Monaten. Dabei kam es zwar zu einer extremen Rauchentwicklung, ein Übergreifen der Flammen auf das Gebäude konnte die Feuerwehr jedoch zu jeder Zeit ausschließen, wie der übergeordnete Einsatzleiter Harald Olbert im Anschluss gegenüber der RNZ erklärte. Deswegen konnten die Bewohner auch in ihren Wohnungen bleiben.

Mit insgesamt 40 Einsatzkräften - sowohl von der Berufs- als auch von den Freiwilligen Feuerwehren - war Olbert auf dem Emmertsgrund im Einsatz. Dennoch dauerte es gut zwei Stunden von der Alarmierung um 9.10 Uhr bis zum Abschuss der Löscharbeiten um 11.15 Uhr. "Die Zugänglichkeit in solchen Kellern ist schwierig, die Sicht ist schlecht und wir hatten dort Temperaturen von bis zu 800 Grad. Deswegen dauert das etwas", berichtete der Einsatzleiter.

Warum das Feuer in dem etwa 100 Quadratmeter großen Keller ausbrach ist noch unklar. Die Einsatzkräfte fanden dort kein ungewöhnliches oder besonders leicht entzündliches Material - "ganz normale Kellergegenstände", so Olbert. Am Donnerstag will die Kriminalpolizei den Brandherd weiter untersuchen, davor könne man noch nichts zur Ursache sagen.

Auffällig ist aber schon jetzt, dass es in dem neunstöckigen Gebäude in der Emmertsgrundpassage in den letzten Monaten schon häufiger zu Bränden gekommen ist. Olbert bestätigte einen kleineren Feuerwehreinsatz vor ein bis zwei Wochen, Anwohner sprachen zudem gegenüber den Einsatzkräften und einem anwesenden Pressefotografen von einem weiteren Brand vor rund zwei Monaten. Ob dies tatsächlich darauf hinweist, dass die Flammen bewusst gelegt wurden, wie einige Nachbarn vermuten, wollte Olbert nicht kommentieren: "Da muss man die Untersuchungen der Kripo abwarten."

Trotz der extremen Rauchentwicklung wurde offenbar nur eine Bewohnerin leicht verletzt. Sie klagte nach dem Ende der Löscharbeiten über Atembeschwerden und wurde in einem Rettungswagen zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Update: 16 Uhr