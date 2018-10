Heidelberg. (pol/van) Zu einem Zimmerbrand in einem Studentenwohnheim in der Straße Im Neuenheimer Feld ist es am Montagnachmittag gegen 15.20 Uhr gekommen, wie die Polizei berichtet. Eine eingeschaltete Elektroherdplatte war offenbar der Auslöser gewesen.

Es entstand Sachschaden über 6000 Euro. Verletzt wurde niemand. Nachdem sie den Brand gelöscht hatte, lüftete die Feuerwehr den Raum mit Gebläsen. Die weiteren Ermittlungen hat das Polizeirevier Heidelberg-Nord übernommen.