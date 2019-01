Heidelberg. (dpa/lsw) Wegen eines Feuers in der Heidelberger Altstadt haben in der Nacht zu Mittwoch 45 Anwohner vorübergehend ihre Häuser verlassen müssen. Aus bislang ungeklärter Ursache war eine Gaststätte in Brand geraten, die sich im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses befand, wie die Polizei mitteilte.

Das Lokal war zu dem Zeitpunkt bereits geschlossen. Kein Anwohner wurde verletzt. Die Feuerwehr konnte die Flammen laut Polizei zügig löschen, bevor sie auf die Nachbarhäuser überschlugen, wobei sich ein Feuerwehrmann eine leichte Verletzung zuzog. Nach dem Einsatz konnten bis auf zwei Wohnungen im Brandgebäude die Häuser wieder bezogen werden. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt.

Die Kriminaldirektion Heidelberg hat die Ermittlungen übernommen.