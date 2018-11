Heidelberg. (pol/van) Weil er in 19 Fällen betrogen haben soll, sitzt ein 30-Jähriger derzeit in Untersuchungshaft. Das berichten Polizei und Staatsanwaltschaft am heutigen Dienstag.

Der Mann wird verdächtigt, Urkunden gefälscht zu haben. Er soll am 25. Oktober unter falschen Personalien 19 Bestellungen bei mehreren Onlineshops getätigt haben. Weil der Tatverdächtige in sieben Fällen eine nicht existente Adresse angegeben hatte, wurden die Waren ersatzweise an einen Paketshop zugestellt. In 12 weiteren Fällen sollten die Waren direkt an Paketshops geliefert werden. Die Abholung der Pakete sollte unter Vorlage von gefälschten Ausweispapieren erfolgen.

Am 30. Oktober schnappten die Beamten zu, als er eine Lieferung in einem Heidelberger Paketshop abholen wollte.

Der 30-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Ermittlungen dauern an.