hob. Er sucht seine deutschen Wurzeln, doch bisher verliefen alle Recherchen im Sande: Nun kommt Bill Humel aus Sydney nach Heidelberg, um mehr über seine Großeltern zu erfahren, die 1912 nach Australien auswanderten. Viel weiß er nicht über die Vergangenheit: Peter Humel wurde 1873 geboren und wohnte in Ziegelhausen. 1898 heiratete er seine Frau Emile Thiele, die sich später in Australien Emilie nannte. Ihr Vater hieß Karl Thiele. Bills Großeltern hatten zwei Kinder: Joseph Karl Humel, geboren am 16. Juli 1901 in Heidelberg, und Anne Marie Humel, die sieben Jahre später zur Welt kam.

Vor mehr als 40 Jahren war Bill Humel schon einmal in Heidelberg, damals erhielt er eine Kopie der Geburtsurkunde seines Vaters. Doch seit Mai 2017 hat er mit einem deutschen Freund, Harald Ebert aus Mainz, die Recherche intensiviert. Die Auswertung der Auswanderer-Datei in Bremerhaven, die Recherche in der digitalen Datenbank des Stadtarchivs und Telefonate mit Ämtern verliefen bisher erfolglos. Nun hoffen Ebert und Bill Humel auf die Mithilfe von RNZ-Lesern. Wer etwas über die Thieles oder die Humels weiß, kann sich per Mail, stadtredaktion@rnz.de, oder per Telefon 06221 / 5195622 (ab 14 Uhr) bei der RNZ melden.