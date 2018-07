Von Holger Buchwald

Heidelberg. Ein freches, erfrischendes Interview mit einem Ingenieur, der ein halbes Jahr in China gearbeitet hat, ein Gespräch mit einem Hirnforscher und ein Artikel über einen Rollstuhlfahrer und seine Erfahrungen mit dem öffentlichen Nahverkehr: Das waren in dieser Saison die drei Siegerartikel im Rahmen von "Schüler machen Zeitung". Und auch wenn kurz vor dem Schuljahresende nicht alle Preisträger zur Verleihung in die Zentrale der Sparkasse Heidelberg kommen konnten, gab es dort am gestrigen Donnerstag nur strahlende Gesichter. Das Geldinstitut hatte im Rahmen des gemeinsamen Projekts mit der Rhein-Neckar-Zeitung abermals den Wettbewerb um den besten Schülerartikel ausgelobt.

Dietmar Schmid, Deutschlehrer der Klasse 9a des Englischen Instituts, vertrat die Gewinnerin des ersten Platzes, seine Schülerin Isabel Jürgens, die sich derzeit auf Klassenfahrt befindet. Isabels Text überzeugte die Jury, weil sie in ihrem Interview mit einem Ingenieur die richtige Mischung aus Witz und Information getroffen hat. So erfahren die Leser, dass sich das chinesische Wort für "Guten Morgen" so ähnlich anhört wie eine wüste Beschimpfung - und dass der Ingenieur aus Angst vor seiner schlechten Aussprache am liebsten alle seine Arbeitskollegen in China mit einem simplen "Good morning" begrüßt hatte.

19 Klassen der Jahrgangsstufen acht bis zehn mit 445 Schülern haben sich in diesem Jahr an dem Zeitungsprojekt beteiligt. Und an der 9a des Englischen Instituts führte in dieser Saison bei der Preisvergabe kein Weg vorbei. Von ihr kamen mit Abstand die besten Artikel. Auf die Frage, wie er sich diesen Erfolg erklärt, sagt Schmid: "Wir haben uns die Zeitung recht intensiv angeschaut." Es gab mehrere Besprechungen, in denen mögliche Themen miteinander diskutiert wurden. Und Schmid schrieb auch einen Brief an die Eltern, in dem er diese darum bat, den Jugendlichen bei der Suche nach außergewöhnlichen Gesprächspartnern behilflich zu sein.

Ganz ähnlich funktionierte dies auch bei Linda Fritz aus der Klasse 9d des Bunsen-Gymnasiums, die mit ihrem Interview mit dem Hirnforscher Andreas Draguhn den zweiten Platz einheimste. "Ich interessiere mich schon länger für die medizinische Forschung", erzählt die 14-Jährige: "Und meine Mutter, die im Klinikum arbeitet, hat mir das Gespräch mit ihrem Chef vermittelt."

Für die ersten beiden Plätze gab es 300 und 200 Euro für die Klassenkasse. Den mit 100 Euro dotierten dritten Rang erklommen Christine Pfaff, Sarah Frenzel, Patrick Höflich und Mirijam Reim vom Kurs 97 des Kurt-Lindemann-Hauses. Diese Einrichtung der beruflichen und sozialen Rehabilitation beteiligte sich in diesem Jahr bereits zum zweiten Mal bei "Schüler machen Zeitung". Bei der Preisvergabe waren die Schüler jedoch verhindert.

Und was gefällt den jungen Lesern am besten an der RNZ? "Ich lese am liebsten die Seite ,Aus aller Welt’, aber auch Sport, besonders Artikel über Handball und die Rhein-Neckar-Löwen", sagt Linda. Damit liegt sie ganz auf einer Linie mit ihrer Freundin Chiara Reid (15), die sie gestern zur Preisverleihung begleitete - und mit vielen anderen Heidelberger Schülern. 279 der Nachwuchsreporter beteiligten sich an einer Umfrage zu den Themen RNZ und "Schüler machen Zeitung". Die beliebtesten Ressorts sind bei den Jugendlichen "Aus aller Welt", Sport und Lokales. Bei der Befragung kam auch heraus, dass für die überwiegende Mehrheit der Schüler die Zeitung das glaubwürdigste Medium ist, wenn unterschiedliche Fakten auf den Tisch liegen - sie liegt damit weit vor dem Fernsehen, dem Internet und dem Radio. Das Projekt "Schüler machen Zeitung" ist bereits so etabliert, dass RNZ und Sparkasse Heidelberg auch im nächsten Schuljahr wieder die gemeinsame Aktion anbieten werden. Ab Herbst bekommt jeder jugendliche Teilnehmer über sechs Wochen lang seine eigene Zeitung kostenlos in den Unterricht geliefert. Die Lehrer bekommen umfangreiches medienpädagogisches Material an die Hand, das von der Sparkasse finanziert wird.

Info: Die Beilage mit allen preisgekrönten Schülerartikeln und vielen weiteren Texten gibt es als Blätterkatalog unter www.rnz.de/smz2018. Lehrer, die im nächsten Jahr eine achte, neunte oder zehnte Klasse unterrichten und mitmachen wollen, können sich per E-Mail an stadtredaktion@rnz.de melden.