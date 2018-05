Heidelberg. (rnz/mare) Die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) erneuert derzeit in der Bergheimer Straße die Fahrleitungsmasten und die Ampelanlage zwischen Karl-Metz-Straße und Czernyring. Am kommenden Montag, 7. Mai, wird es deswegen zur Vollsperrung stadteinwärts kommen, wie das Unternehmen mitteilt.

Dann wird nämlich die neue Signalanlage eingebaut. Da die Ampel während der Installationsarbeiten ausgeschaltet ist, muss in dieser Zeit die Bergheimer Straße in Höhe Karl-Metz-Straße stadteinwärts gesperrt werden. Der Verkehr wird kleinräumig über Emil-Maier-Straße, Kurfürsten-Anlage und Römerkreis umgeleitet. Die Buslinie 34 kann die Haltestelle Betriebshof in Fahrtrichtung Wieblingen nicht bedienen.

Die Sperrung beginnt morgens gegen 8.30 Uhr und wird voraussichtlich bis nachmittags gegen 15 Uhr dauern. Die andere Fahrtrichtung ist nicht betroffen. Der Verkehr stadtauswärts wird, wie bisher, im Baustellenbereich einstreifig geführt. Die Arbeiten in der Bergheimer Straße dauern noch voraussichtlich bis Ende Mai 2018.

Info: Informationen über die aktuellen Baustellen im Stadtgebiet finden Sie im Internet unter www.heidelberg.de/baustellen