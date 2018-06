Heidelberg. (tt) Seit Montag können Auto- und Fahrradfahrer nicht mehr von der Rohrbacher Straße in die Poststraße einbiegen. Grund für die Sperrung sind die Bauarbeiten am Gehweg auf der Nordseite der Straße. Um zwischen der Rohrbacher Straße und dem Alten Hallenbad die Aufenthaltsqualität zu verbessern, wird der Gehweg bis voraussichtlich Ende Juli neu gestaltet.

Der Umbau geht auf die städtische Projektgruppe "Aufwertung des öffentlichen Raums" zurück. Die hat Orte im Stadtgebiet identifiziert, die bereits mit geringem Aufwand verschönert werden können. In der Poststraße wurden nun die alten Pflanzkübel abgeräumt und werden am Ende der Bauarbeiten durch sechs neue Pflanzgefäße ersetzt, die auf dem Straßenniveau stehen und eine integrierte Sitzfläche haben. Der Gehwegbelag wird an den der Bergheimer Straße angepasst: Es werden "Bergheimer Platten" - ein beigefarbenes Betonpflaster - verlegt, die mit Mosaik-Kleinpflaster kombiniert werden. Außerdem werden verteilt auf sechs Standorte 15 neue Fahrradanlehnbügel montiert.

Während der Bauzeit sind die Geschäfte in der Poststraße weiterhin erreichbar - eine Umleitung für Autofahrer führt über die Kurfürsten-Anlage. Auch die Hinterhöfe und Parkgaragen können angefahren werden. Weil die Fußgänger im Baustellenbereich auf die Fahrbahn ausweichen müssen, entfallen an dieser Stelle aber die Parkplätze am Straßenrand.