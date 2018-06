Leger in kurzen Hosen und mit Helm: Die Beamten der Bereitschaftspolizei, hier am Fuß der Theodor-Heuss-Brücke, radeln von nun an mindestens einmal pro Woche durch Heidelberg, Foto: Rothe

Von Holger Buchwald

Heidelberg. Sie sind wendig, schnell, meistern jedes Gelände und haben einen großen Aktionsradius: Polizisten auf Fahrrädern. Im Rahmen der Sicherheitspartnerschaft zwischen Stadt und Land sind nun in unregelmäßigen Abständen Beamte der Bereitschaftspolizei Bruchsal mit Stadträdern, Mountainbikes und Pedelecs in Heidelberg unterwegs - je nach Bedarf.

"Die Kollegen sollen das Phänomen Diebstähle aus Fahrradkörben gezielt ins Visier nehmen", nennt Dieter Hoffert, Leiter der Direktion Polizeireviere beim Präsidium Mannheim, eines der Einsatzziele. Vier bis sechs Kollegen werden einmal pro Woche - und manchmal öfter - vom Polizeipräsidium Einsatz in Bruchsal angefordert. Sie sollen die Präsenz der Ordnungshüter erhöhen und so das Sicherheitsgefühl der Heidelberger stärken - aber natürlich dienen sie auch der Kriminalitätsprävention und Verbrechensbekämpfung.

"Erst wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt, bemerkt man, wie viele Leute ihre Taschen einfach so in den Fahrradkorb legen", sagt Thorsten Ritzler, der zusammen mit seinen Kollegen an fünf Tagen in der Woche in unterschiedlichen Städten mit dem Fahrrad unterwegs ist. Just in diesem Moment fahren beim Pressetermin zur Vorstellung der Radpolizisten in der Uferstraße zwei junge Frauen und ein Junge vorbei - ihnen allen könnten Diebe die Rucksäcke problemlos aus dem Korb stehlen. "Wenn wir so etwas sehen, sprechen wir die Leute an", sagt Ritzler. Meist zeigten die Radler auch Verständnis und freuten sich, dass sich jemand dieses Themas annimmt.

Ritzler und seine Kollegen sind mit allem ausgestattet, was auch die anderen Polizeistreifen haben: Funkgerät, Schusswaffe, Pfefferspray, Handschellen. Nur: Sie sehen in ihren kurzen Hosen viel legerer aus. "Das ist ein Riesenvorteil", sagt der Polizist: "Die Leute haben überhaupt keine Hemmungen, uns anzusprechen." Bei einer möglichen Festnahme - auch so etwas kommt hin und wieder vor - haben die Fahrrad-Polizisten aber einen kleinen Nachteil: Sie müssen den Delinquenten mit Handschellen sichern und kurz auf den nächsten Streifenwagen warten.

Selbst Verfolgungsjagden scheuen die Polizeiradler nicht. "Wir haben es schon mit frisierten Mofas aufgenommen", erzählt Ritzler. Aber auch jugendliche Randalierer hat er schon eingeholt. Selbst im Wald könnten die Beamten mit ihren Mountainbikes nach vermissten Personen suchen.

Polizeiradler gibt es in Heidelberg schon lange - beim regulären Einsatzzug. Sie arbeiten so aber nur sehr unregelmäßig. Mit den Bruchsaler Kollegen werden die Ordnungshüter im Sattel nun deutlich häufiger zu sehen sein. "Sie werden im ganzen Stadtgebiet eingesetzt, nicht nur am Neckarvorland und in der Altstadt", betont Heffert.

Bürgermeister Wolfgang Erichson lobt die Sicherheitspartnerschaft mit dem Land: So bestätigten ihm alle, sowohl die DLRG am Neckarufer als auch die Bewohner der Altstadt, dass inzwischen deutlich mehr Polizei auf der Straße unterwegs sei.