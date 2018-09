Heidelberg. (pol/mün) Möglicherweise war die 18 Jahre alte Frau betrunken, die am Sonntagmorgen zwischen Leimen und Heidelberg-Rohrbach einen schweren Frontalzusammenstoß verursacht haben soll.

Sie soll - so berichtet die Polizei - gegen 7.45 Uhr dem 20-jährigen Fahrer eines BMW ins Lenkrad gegriffen haben. So geriet der BMW auf der Karlsruher Straße in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem entgegenkommenden Opel.

Durch den Frontalzusammenstoß wurden die 18-jährige Beifahrerin des BMW sowie der 65-jährige Fahrer des Opels schwer verletzt. Der 65-jährige musste durch die Berufsfeuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden.

Der BMW-Fahrer sowie ein 20-jähriger und ein 18-jähriger Mitfahrer in dem Opel wurden leicht verletzt. Alle Beteiligten wurden durch einen vor Ort eingesetzten Notarzt erstversorgt und anschließend in Krankenhäuser gebracht.

Bei der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise, dass die 18-jährige Beifahrerin des BMW unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand, weshalb ihr im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen wurde.

An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden in Höhe von etwa 22.000 Euro. Die nördliche Richtungsfahrbahn war während der Unfallaufnahme, sowie Aufräum- und Reinigungsarbeiten bis um 10 Uhr gesperrt.