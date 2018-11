Heidelberg. RNZ. Die Absolventen der SRH-Hochschule laden wieder zu Stand-up-Comedy ein: Am Donnerstag, 15. November, ab 19.30 Uhr, gastieren Tino Bomelino, Tobi Freudenthal, Falk Schug, "Der Storb" und Nick Schmid im Blauen Turm beim "Comedytone" in der Ludwig-Guttmann-Straße 6.

Falk Schug organisiert das Event und tritt auf. Fotos: privat

Sie alle haben eines gemeinsam: Sie können banale Alltagserlebnisse in urkomische Momente verwandeln. Hier müssen die Zuschauer nicht alles so ernst nehmen: Das ist auch der Hintergedanke von Falk Schug und Alexander Floss, die bereits zum dritten Mal den "Comedytone" an der SRH organisieren. Hier haben sie Soziale Arbeit studiert, und hier kommen sie immer wieder gerne her - um lachend in eine andere Welt abzutauchen. Einlass ist um 18.30 Uhr, Beginn um 19.30 Uhr. Der Eintritt kostet 10 Euro an der Abendkasse.

"Oft hilft nur noch Humor", meint Falk Schug, der als Sozialarbeiter mit den verschiedensten Menschen und Geschichten in Berührung kommt. Tino Bomelino macht zwar keine Witze über Angela Merkel, aber dennoch sind einige Fans vor Lachen vom Stuhl gefallen, munkelt man. Grimassenmeister Nick Schmid sorgt mit Geschichten über die Zumbakurse oder den Flixbus für Lachattacken. Als Radiomoderator kann "Der Storb" es auch aushalten, dass keiner im Publikum lacht - das kommt jedoch bei seinen Live-Auftritten selten vor. Und wer sich als Schnarchhasser mit Tobi Freudenthal identifiziert, sollte den "Comedytone" nicht verpassen.

Der Erlös der Veranstaltung wird komplett an die Beratungsstelle Amalie gespendet. Sie richtet sich an Frauen, die als Prostituierte arbeiten.