Heidelberg. (hob) Es ist ein großes Problem: Jeden Tag werden Behindertenparkplätze durch andere Autofahrer blockiert. Zwei bis drei Mal am Tag gehen auch dem Gemeindevollzugsdienst solche rücksichtslosen Falschparker ins Netz. Im Jahr 2018 sprach die Stadt 1015 solcher Verwarnungen aus, in diesem Jahr waren es bis Mitte September bereits 687. Vor diesem Hintergrund appellieren die Stadt und die Kommunale Behindertenbeauftragte an Autofahrer, mehr Rücksichtnahme im Straßenverkehr zu zeigen.

191 öffentliche Behindertenparkplätze gibt es in Heidelberg. Sie dürfen laut Gesetz nur von Personen genutzt werden, die im Besitz des "Parkausweises für Menschen mit Behinderungen in der Europäischen Union" sind. Ein Großteil der Inhaber seien stark eingeschränkt in ihrer Mobilität, so die Stadt in einer Pressemitteilung: "Einige besitzen diesen blauen Ausweis aber auch aufgrund von schweren Darmerkrankungen, die einen schnellen Toilettenzugang notwendig machen."

Auch die Kommunale Behindertenbeauftragte Christina Reiß ärgert sich in diesem Zusammenhang über Falschparker. "Menschen mit außergewöhnlichen Gehbehinderungen haben ein bestimmtes ,Mobilitätsbudget‘ pro Tag: Das heißt, dass sie pro Tag nur eine sehr geringe Strecke zurücklegen können. Beträgt sie zum Beispiel 1000 Meter, dann ist bei einem Umweg von 300 Metern durch einen widerrechtlich zugestellten Parkplatz schon ein Drittel des Mobilitätsbudgets aufgebraucht."

Die Stadt appelliert daher an alle Kultureinrichtungen und Behörden, Behindertenparkplätze in ausreichender Zahl anzubieten. Sie droht gleichzeitig an, dass weiterhin streng kontrolliert wird. Wer sein Fahrzeug widerrechtlich auf solch einem Stellplatz parkt, muss mit einem Bußgeld von 35 Euro rechnen. Sein Auto darf abgeschleppt werden.