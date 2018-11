Von Denis Schnur

Heidelberg. Seit Oktober ist das Hospital-Gelände in Rohrbach im Besitz der Stadt. Mit der Kasernenfläche wurde auch die dortige Sporthalle erworben - ein Gebäude von 1930, das nun dem Denkmalschutz und Planern Sorgen bereitet. Denn das beeindruckende Satteldach sowie die alten Holzsprossenfenster an der Seite müssen erhalten werden. Als Sporthalle ist das Gebäude jedoch ohne weiteres nicht nutzbar: Auf dem harten Holzparkett ist die Verletzungsgefahr groß, die Toiletten, Duschen und Umkleiden sind in schlechtem Zustand - und die Hallengröße entspricht nicht der deutschen Norm.

Doch die Halle hat auch Bewunderer: "Ich finde sie einmalig", schwärmt Harald Schoch. Der Heidelberger ist Präsident des nordbadischen Volleyballverbandes und hat schon eine konkrete Idee, was aus dem alten Bau werden könnte: eine Beachvolleyballhalle, in der Vereins- und Freizeitspieler Platz finden - und auch im Winter spielen können. "Die Nachfrage ist auf jeden Fall da", ist Schoch sicher. Schließlich gebe es in Heidelberg und der Metropolregion eine lebhafte Beachszene. "Das sieht man ja auf dem Neckarvorland." Die dortigen Plätze sind vor allem im Sommer extrem beliebt. Schoch geht sogar von einer hohen vierstelligen Zahl an Strandvolleyballern in der Region aus.

"Wir wären in der Halle auch nicht allein", betont der Verbandspräsident. Denn auch andere Sportarten haben in den letzten Jahren den künstlichen Strand für sich entdeckt: "Rugby, Fußball, Badminton, sogar Handball - alle ziehen sie in den Sand." Wer diese Sportarten im Winter ausüben möchte, müsse bislang entweder nach Bietigheim-Bissingen fahren oder bis in den Taunus.

Deshalb ist der Volleyballverband schon vor über einem Jahr mit ihren Plänen für die Sporthalle an die Stadtverwaltung herangetreten. "Wir denken, das würde das Angebot in der Sportstadt Heidelberg noch mal verfeinern." Zu den drei bis vier Volleyballfeldern im Inneren könnte eine Außenanlage mit weiteren Feldern kommen sowie ein gastronomisches Angebot. Der Verband könnte sich vorstellen, die Sporthalle zu pachten und selbst zu betreiben.

Der Haken: Die Stadt müsste das Gebäude dafür ertüchtigen - was bei dem aktuellen Zustand nicht günstig werden dürfte. Doch grundsätzlich wäre die Einrichtung einer Beachvolleyballhalle möglich, wie eine Machbarkeitsstudie der Stadtverwaltung zeigt. Diese gab der Gemeinderat im Dezember 2017 in Auftrag. "Ich habe auch den Eindruck, dass die Lokalpolitik hier aufgeschlossen ist", zeigt sich Schoch zuversichtlich.

Jedoch gibt es noch mehr Interessenten: Aktuell ist die Halle in den Entwürfen für die Nachnutzung des Hospitals als "Gemeinbedarfsfläche" ausgewiesen. Und der Bezirksbeirat Rohrbach schlägt vor, aus der Sportfläche und dem benachbarten Theater ein Bürgerzentrum zu machen.