Heidelberg. (pr/mare) Nach einem Unfall am Bismarckplatz stand der Verkehr zeitweise komplett still. Nach ersten Informationen sind gegen 10 Uhr eine Straßenbahn und ein Linienbus an der Kreuzung Bergheimer Straße/Rohrbacher Straße zusammengestoßen. Dabei wurde nach Polizeiangaben ein Fahrgast im Bus leicht verletzt.

Wie es zu dem Unfall kommen konnte, steht noch nicht fest. Der kurz unterbrochene Fahrzeugverkehr rollt wieder. Der Schienenverkehr mit Fahrziel Bismarckplatz ist derzeit gänzlich blockiert.

Update: Dienstag, 19. Mai 2020, 10.43 Uhr