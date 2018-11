Heidelberg. (pr/mare) Es hat mächtig gescheppert am Grenzhöfer Weg in Heidelberg. Am Montagabend gegen 20.30 Uhr sind hierein BMW und ein Nissan zusammengestoßen. Und zwar so heftig, dass eines davon gegen eine Hauswand des Marienhofs geschleudert wurde.

Auslöser des Unfalls war, dass die 52-jährige BMW-Fahrerin, die aus dem Grenzhöfer Weg kam, die Vorfahrt der 48-jährigen Nissan-Fahrerin missachtet hatte. Sie krachte bei der Einmündung zum Marienhof in den Nissan, der von Wieblingen aus in Richtung Eppelheim unterwegs war.

Der BMW wurde zuerst auf eine Grünfläche und dann gegen die Hauswand des Marienhofs geschleudert. Der Nissan blieb an der Ecke Asternweg stehen.

Beide Autofahrerinnen wurden verletzt und mussten in ein Krankenhaus, die alarmierte Heidelberger Berufsfeuerwehr musste sie aber nicht aus den Wracks befreien.

Denn das waren die Autos: An beiden entstand Totalschaden in Höhe von 8000 und 10.000 Euro.

Update: 27. November 2018, 14.32 Uhr