Heidelberg. (pol/van) Am Samstagnachmittag gegen 17 Uhr ereignete sich im Stadtteil Bahnstadt ein Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einer Straßenbahn. Wie die Polizei berichtet, befuhr ein 35-jähriger Pkw-Fahrer die Agnesistraße in Richtung Eppelheimer Straße. An der Einmündung missachtete er nach Angaben der Beamten das Rotlicht vor dem Bahnübergang und übersah zudem noch die heranfahrende Straßenbahn.

Der Fahrer der Straßenbahn leitete umgehend eine Vollbremsung ein, konnte den Zusammenstoß mit dem Pkw jedoch nicht mehr verhindern. Offenbar gab es keine Verletzten. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 30.000 Euro. Die Linie 22 war bis 18.40 Uhr in beide Richtungen gesperrt.