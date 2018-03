Von Timo Teufert

Heidelberg. Der Streit im Ausländer- und Migrationsrat (AMR) spitzt sich weiter zu: Weil sich die Mitglieder im November nicht auf einen gemeinsamen Vorstand einigen konnten, wurde der Konflikt in einem Mediationsgespräch am 23. Januar hinter verschlossenen Türen aufgearbeitet. Dabei soll es auch verschiedene Lösungsvorschläge gegeben haben. Doch auch die waren offenbar für einige Mitglieder des Gremiums nicht tragbar: Denn in seiner letzten Sitzung gab der Haupt- und Finanzausschuss grünes Licht für das Ausscheiden von Priscilla Dioso Aranda, Łukasz Siegwald sowie Catherine Mechler-Dupouey aus dem AMR. Endgültig entscheidet der Gemeinderat am 12. April.

"Der Ausländer- und Migrationsrat befindet sich in der Selbstauflösung, denn weitere Räte haben bereits angekündigt, dass sie ausscheiden wollen", berichtet Integrationsbürgermeister Wolfgang Erichson. Neben Dioso Aranda, Siegwald sowie Mechler-Dupouey hätten sechs weitere Räte die Stadt informiert, das Gremium verlassen zu wollen, so Erichson. Derzeit sind 13 von 20 Sitzen besetzt, die Plätze der ausscheidenden Mitglieder können nicht nachbesetzt werden, weil die Listen erschöpft sind.

Zum Konflikt kam es, nachdem bei der Planung des Interkulturellen Festes im Sommer 2017 vieles schief gelaufen und aus dem AMR und Migrantenorganisationen Kritik am Vorsitzenden Michael AlliMadi laut geworden war. Seine Gegner fordern seinen Rücktritt, den er selbst aber ablehnt. Eine Abwahl ist aber nur durch ein konstruktives Misstrauensvotum möglich, die Kritiker bekommen dafür jedoch nicht die nötige Mehrheit zusammen. Auf der anderen Seite boykottieren sie jedoch die Neuwahl von Vorstandsmitgliedern und verhindern so, dass der Rat wieder voll arbeitsfähig wird. "Das Gremium tagt derzeit nicht, weil sich die Räte noch nicht einmal auf eine Tagesordnung einigen können", sagt Erichson.

Die Stadtverwaltung arbeitet derzeit deshalb an einem Grundsatzbeschluss: Die Mitglieder des AMR sollen in Zukunft nicht mehr gewählt - es gibt eine Briefwahl und ein Quorum, das eine Wahlbeteiligung von zehn Prozent voraussetzt -, sondern durch Berufung eingesetzt werden. Aus dem AMR soll so ein Expertengremium ähnlich wie in Mannheim werden, in dem auch Eingebürgerte und diejenigen, die zum Beispiel in Wohlfahrtsverbänden in der Migrantenarbeit aktiv sind, eingebunden sind. Schon im Haupt- und Finanzausschuss am 2. Mai soll das Thema auf die Tagesordnung kommen, der Gemeinderat soll am 17. Mai entscheiden. "Wir haben einen hohen Handlungsbedarf, denn diejenigen, die jetzt aufhören, sind keine Hinterbänkler", so Erichson. Wollen die Stadträte nichts ändern, müsste - sofern die AMR-Wahl wieder an die Kommunalwahl geknüpft wird - jetzt mit den Vorbereitungen begonnen werden.

"Ich finde die Entwicklung bedauerlich", erklärt Erichson. Eigentlich sollte der AMR die politische Vertretung der Migranten sein, doch so ganz habe das nie geklappt. "Wenn man so will, ist der AMR ein Opfer seines eigenen Erfolgs geworden", glaubt Erichson. Denn die Strukturen wie etwa das Interkulturelle Zentrum, für das der AMR lange kämpfte, sind mittlerweile alle etabliert.