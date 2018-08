Von Jonas Labrenz

Heidelberg. Am vergangenen Samstag hatte Brunnenwart Fritz Hartmann die Nase endgültig voll - und zog mit ein paar Werkzeugen zur Providenzkirche, wo er den Trinkwasserbrunnen kurzerhand wieder in Gang setzte. "Man hat sich die Mühe gemacht ihn aufzustellen", und dann soll er auch laufen, findet Hartmann und erfreute sich schon am Samstagnachmittag an den Menschen, die Schlange standen, um ihre Flaschen zu füllen oder sich direkt einen Schluck aus der kleinen Fontäne zu genehmigen.

Seit November sei der Brunnen trocken gewesen, erzählt Hartmann. Das Gerüst für die Sanierungsarbeiten an der Providenzkirche würden den Betrieb unmöglich machen, habe ihm das Tiefbauamt gesagt. "Aber mein Motto ist: Geht nicht, gibt’s nicht", schmunzelt der 78-Jährige. Bei einigen anderen Brunnen muss er jedoch tatenlos zusehen, wie sie trocken daliegen.

Dass die SPD nun aber mobile Brunnen nach Wiener Vorbild fordert, findet Hartmann geradezu absurd: "Es bringt mich in Rage", sagt er. Und:"Wenn die wüssten, wie viele Brunnen in Heidelberg stehen, dann müssten die sich schämen."

Aus allen Brunnen der Stadt kann allerdings nicht getrunken werden. Die kleinen Fontänen aus der Installation an der Brunnengasse beispielsweise sind keine Trinkwasserspender. "Das ist ein Umwälzbrunnen", erklärt Hartmann. Dort würde eine Pumpe das ablaufende Wasser ansaugen und nach oben hin ausstoßen. Frisch-, also Trinkwasser aus der städtischen Leitung, werde nur zum Pegelausgleich benutzt, wenn etwas daneben geht oder in der Hitze verdunstet.

Genauso funktioniere der Brunnen am Heumarkt oder der Scheithauer-Brunnen am Adenauerplatz. Sie alle sind - wie der seit langem trocken gelegte "Spaghettibrunnen" am Bismarckplatz - eher künstlerische Arbeiten und damit etwas fürs Auge und nicht zum Durstlöschen.

Doch auch wo feinstes Leitungswasser sprudelt, "da machen sie mit Vorliebe ein Schild hin: Kein Trinkwasser. Die haben Angst", ärgert sich Hartmann. Dabei sei die Sorge der Stadt unbegründet.

Das Wasser des Sebastian-Münster-Brunnens am Karlsplatz oder das der Madonna am Kornmarkt könne man problemlos trinken. Genauso das des Herkulesbrunnens am Marktplatz oder des Fischbrünnleins an der Heiliggeistkirche. Auch der Löwenbrunnen am Uniplatz werde mit Stadtwasser versorgt, so der Brunnenwart.

Daneben gebe es auch private Brunnen in der Stadt. Im Marstallinnenhof beispielsweise sprudelt es auch schon länger nicht mehr. Dafür sei allerdings die Universität zuständig. Wie für den Brunnen in der Seminarstraße, der ebenfalls kein Wasser mehr führt. Der Liselottebrunnen am Schlossberg und der Nadlerbrunnen am Klingentor sind dagegen in Betrieb. In beiden fließe Trinkwasser, so Hartmann.

Trotzdem sei etwa auch am Liselottebrunnen das Schild zu finden, das vom Trinken abrät. Das ärgert den Installateurmeister, der etwas von seinem Handwerk versteht: Seit der 800-Jahr-Feier der Stadt 1996 ist Hartmann für die Brunnen in der Stadt zuständig und hat allein Schlüssel für 62 Quellen. Aus einer davon wird der Hartmannsche Brunnen an der Bergbahn gespeist - und ist damit der einzige seiner Art.

Er möchte dafür kämpfen, dass viele Brunnen wieder sprudeln. In der kleinen Parkanlage vor der Stadthalle sei zum Beispiel länger kein Wasser geflossen, ebenso wenig beim Brunnen am nördlichen Ende des Bismarckplatzes. Auf der anderen Seite der Stadthalle ist der Brunnen sogar zugeschüttet. Dass das Gebäude jetzt aufwendig saniert wird und es für die Brunnen nicht reicht, ärgert Hartmann: "Innen hui, außen pfui", spottet er.