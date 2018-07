Von Werner Popanda

Heidelberg. Um ein bemerkenswert schönes Café reicher ist nun die Altstadt, es nennt sich "Zekis Unicafé" und befindet sich an einem prominenten Standort - in der Grabengasse 2 und damit direkt an der Bushaltestelle Universitätsplatz.

Seinen Namen hat es von Zekeriya Barlak, der bei einem Buch- und Zeitschriftengroßvertrieb tätig ist. Geführt wird "Zekis Unicafé" aber von dessen Ehefrau Sandra, deren Mädchenname Scheuber speziell in den Ohren vieler Kirchheimer einen sehr guten Klang hat.

Sie ist die Tochter des vor drei Jahren verstorbenen Wilfried Scheuber, dessen Fahrradgeschäft in "Kerche" so etwas wie Legendenstatus genoss. Oder besser: genießt, denn Wilfried Scheubers Sohn Axel führt das Geschäft gemeinsam mit seiner Frau Alexa weiter.

Einst bot der "Mondo"-Laden hier am Uniplatz Zeitungen und Zeitschriften an. Die gibt es nach wie vor, sowohl deutsche Presseprodukte in Hülle und Fülle, als auch internationale wie beispielsweise die "Neue Zürcher Zeitung", den "Corriere della Sera", die "New York Times", "El País" und türkische Blätter. In diesen Druck-Erzeugnissen kann man nach dem Erwerb natürlich in "Zekis Unicafé" auch schmökern. Denn zum einen stößt man direkt nach der Eingangstür auf eine gepolsterte Sitzecke. Und zum anderen gibt es weiter hinten im Café auch noch Tische und Stühle.

Für Internetfans dürfte von Interesse sein, dass den Gästen freies WLan zur Verfügung steht. Somit könnten auch die aktuellen Lottogewinnquoten abgerufen werden, vorausgesetzt, dass man seinen Lottoschein zuvor bei Sandra Barlak abgegeben hat. "Zekis Unicafé" ist immer noch - wie das ehemalige "Mondo" - eine Toto-Lotto-Annahmestelle.

Appetit auf einen "Frischen Obstbecher" oder einen "Früchtebecher mit Joghurt", auf eine "Schwedische Mandeltorte" oder auf klassische "deutsche" Kuchen wie etwa Käsekuchen, auf "Schokokuchen mit Himbeerbuttercreme" oder "Kuchen mit Frosting", auf Muffins und Donuts? Alles vorhanden, nebst vielen Kaffeespezialitäten.

Wer es ein wenig deftiger bevorzugt, wird ebenso fündig. Denn offeriert werden auch Nudel- und Couscous-Salate, Panini mit Tomaten und Mozzarella oder mit Sucuk, der bekannten türkischen Knoblauchwurst. Hinzu kommen weitere türkische Spezialitäten wie Gül Böregi aus Schafskäse, Kartoffeln und Spinat sowie Sigara Böregi aus Hackfleisch, Kartoffeln und Spinat.

Info: "Zekis Unicafé", Grabengasse 2, geöffnet montags bis freitags von 9 bis 18 und sonntags von 10 bis 16 Uhr. Telefon 0174/9509409.