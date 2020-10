Die Neckarbrücke verbindet Ziegelhausen am nördlichen Neckarufer (links) mit Schlierbach auf der südlichen Seite (rechts). Da am südlichen Brückenkopf direkt der S-Bahn-Haltepunkt liegt, nutzen auch viele Pendler die Brücke. Foto: Dagmar Welker

Heidelberg. (ani) Seit Anfang des Jahres steht fest, dass die Neckarbrücke zwischen Ziegelhausen und Schlierbach neu gebaut werden muss. Mittlerweile herrscht auf der Brücke Tempo 30 und die zulässige Gesamtlast für Fahrzeuge, die darüber fahren dürfen, wurde von 20 auf 3,5 Tonnen reduziert. Um dies künftig zu kontrollieren, will die Stadt jetzt eine stationäre Geschwindigkeits- und Gewichtsüberwachungsanlage für beide Fahrtrichtungen der Ziegelhäuser Brücke anschaffen. Kosten: 172.000 Euro.

Im Haupt- und Finanzausschuss mussten die Stadträte dafür ihre Zustimmung geben. Allerdings wollte Karl Breer (FDP) zuvor wissen, ob es nicht günstiger und cleverer wäre, eine solche Anlage auszuleihen. Denn: "Was machen wir damit, wenn die Brücke dann saniert ist und wir die Anlage nicht mehr brauchen", fragte er. Oberbürgermeister Eckart Würzner winkte ab. "Das dauert sowieso noch 15 Jahre, bis die Brücke neu gebaut ist", meinte er.

Tatsächlich soll die Brücke nach aktuellen Berechnungen noch zehn Jahre befahrbar sein – und erst dann abgerissen und neu gebaut werden. Und auch Baubürgermeister Jürgen Odszuck konnte einen guten Grund anführen, weshalb es in diesem speziellen Fall besser sei, dass Gerät für die Stadt zu kaufen, anstatt es auszuleihen: "Wir haben noch so viele marode Brücken, dass wir die Anlage auch nach den 15 Jahren sicher gut gebrauchen können."

Einstimmig beschlossen die Stadträte schließlich, die Anlage anzuschaffen. Die Stadt will so künftig "die Einhaltung der Gewichts- und Geschwindigkeitsbeschränkung überwachen und Verstöße konsequent ahnden", wie es in der entsprechenden Vorlage heißt. Denn immer wieder sei bei aktuellen Verkehrserfassungen festgestellt worden, dass Lastkraftwagen auch über 3,5 Tonnen die Brücke trotz des Verbots passieren. Auch zahlreiche Geschwindigkeitsübertretungen durch Kraftfahrzeuge seien so bereits festgestellt worden.

Update: Freitag, 23. Oktober 2020, 20.18 Uhr

Ziegelhäuser Brücke auf 3,5 Tonnen beschränkt

Heidelberg. (rnz/mare) Die Ziegelhäuser Brücke muss neu gebaut werden. Die Tragfähigkeit der Brücke reicht für den Schwerverkehr nicht mehr aus. Daher können künftig nur noch Fahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 3,5 Tonnen – statt wie bisher 20 Tonnen – die Ziegelhäuser Brücke befahren. Die entsprechende Beschilderung wird am Mittwoch, 18. März, angebracht, teilt die Stadt mit.

Der Autoverkehr sowie der Rad- und Fußverkehr können die Ziegelhäuser Brücke wie gewohnt passieren. Sie ist dann aber für Lastkraftwagen und Busse gesperrt. Eine Ausnahme bilden die Rettungsfahrzeuge sowie die Linienbusse 33, 36 und Moonliner 4, sie können vorerst weiterhin über die Ziegelhäuser Brücke fahren.

Hintergrund Ziegelhäuser Brücke Die Ziegelhäuser Brücke wurde 1954 als Spannbetonbrücke errichtet. Sie ist für die heutigen Verkehrsverhältnisse statisch unterdimensioniert: Das ist das Ergebnis der Nachberechnungen, die die Stadt Heidelberg im Zuge der letzten Bauwerksuntersuchung hat durchführen lassen. Die aktuellen Nachrechnungsrichtlinien berücksichtigen mehr Einflüsse auf die Brückenstatik als die alten Lastmodelle zum Zeitpunkt des Baus. Eine Sanierung ist daher mit Blick auf die Brückenstatik nicht mehr möglich. Die Ziegelhäuser Brücke muss mittelfristig neu gebaut werden.

Um die Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer frühzeitig auf die neue Gewichtsbeschränkung hinzuweisen, werden auch im Umland, insbesondere ab Neckargemünd-Kleingemünd, entsprechende Schilder aufgestellt. Zusätzlich plant die Stadt Heidelberg an der Brücke eine elektronische Überwachung, um alle Fahrzeuge über 3,5 Tonnen automatisch zu erfassen und Verstöße effizient zu ahnden. Sobald eine entsprechende technische Lösung gefunden ist, soll die Überwachungsanlage installiert werden. Zudem soll auch die Statik der Ziegelhäuser Brücke dauerhaft elektronisch überwacht werden.

> Wie geht es weiter? Sobald der genaue Brückenstandort geklärt ist, wird die Stadt Heidelberg die Planungen für den Ersatzneubau aufnehmen. Ziel ist es, in fünf bis zehn Jahren mit dem Bau der neuen Brücke zu beginnen. Ein Zeitplan wird derzeit erstellt. Vorgesehen ist auch, die Ziegelhäuser Brücke während der Bauzeit nach Möglichkeit für den Verkehr offenzuhalten. Der aktuelle Sachstand wird am 1. April 2020 im Bezirksbeirat Ziegelhausen vorgestellt. Sobald die Planungen für den Neubau weiter fortgeschritten sind, werden sie in den gemeinderätlichen Gremien diskutiert.