Heidelberg. (pol/pri/rl) Zu einem Amokalarm an der Helmholtzschule in der Rohrbacher Straße kam es am Donnerstagnachmittag. Gegen 13 Uhr ging bei der Polizei die Alarmmeldung ein, woraufhin sofort ein Großaufgebot an Polizei und Rettungskräften mobilisiert und zur Schule geschickt wurde. Die Rohrbacher Straße wurde zwischen der Schule und der Feuerbachstraße komplett gesperrt. Dadurch war auch der Straßenbahnverkehr der Linien 23 und 24 zeitweise unterbrochen.

Glücklicherweise zeichnete sich bereits kurz nach dem Alarm in der telefonischen Rücksprache der Polizei mit der Schule ab, dass es sich um einen Fehlalarm gehandelt hatte. Der Alarm wurde laut Polizei in einem Klassenzimmer ausgelöst, der zum Alarmzeitpunkt nicht belegt war. Nach einer Überprüfung vor Ort herrschte dann endgültige Gewissheit, dass keine Gefahr drohte.

Nach ersten Erkenntnissen wurde der Alarm durch eine Fehlbedienung eines Schulmitarbeiters ausgelöst. Die Einsatzkräfte wurden wieder abgezogen, die Rohrbacher Straße wieder für den Verkehr freigegeben und die Straßenbahnen fuhren wieder. Bei den ersten Bahnen nach dem Ende der Sperrung kam es zu entsprechenden Verspätungen.