Heidelberg-Handschusheim. (pol/run) Einen Verkehrsunfall verursachte am Montag ein 46-jähriger Mann im Stadtteil Handschuhsheim. Der Mann war gegen 13.30 Uhr mit seinem Kleintransporter in der Husarenstraße in Richtung Hans-Thoma-Straße unterwegs. Beim Abbiegen in die Hans-Thoma-Straße beschädigte er einen geparkten Ford Focus. Dabei wurde er von einem Zeugen beobachtet und auf den Unfall angesprochen.

Der Fahrer des Kleintransporters fuhr anschließend einfach davon. Der Zeuge konnte sich die Firmenaufschrift auf dem Fahrzeug merken. Bei einer Überprüfung der Firmenanschrift konnte der ein 46-jähriger Mann angetroffen werden, der aufgrund einer Personenbeschreibung eindeutig als Fahrer des Firmenfahrzeugs identifiziert werden konnte. Die Beamten bemerkten bei der weiteren Überprüfung deutlichen Alkoholgeruch beim 46-Jährigen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von knapp 2,5 Promille. Ihm wurden daraufhin eine Blutprobe entnommen.

Sein Führerschein wurde einbehalten. Gegen ihn wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht ermittelt.