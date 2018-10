Heidelberg. (pol/mün) Am Donnerstag kurz nach 23 Uhr soll ein 27-jähriger Mann vor einer Bar in der Lauerstraße in der Altstadt von einem 53- und 55-jährigen Mann geschlagen worden sein. Das Duo soll gezielt mit den Fäusten gegen den Kopf des 27-Jährigen Mannes, der am Boden lag, geschlagen haben.

Passanten trennten die Kontrahenten, berichtet die Polizei. Das Schlägerduo sei dann in eine Bar in der Unteren Straße gegangen. Dort konnten sie von einer Funkwagenbesatzung vorläufig festgenommen werden.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen soll der 27-Jährige vor der Auseinandersetzung das Duo beleidigt und bedroht haben.