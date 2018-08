Heidelberg. (hö) Fritz Hartmann aus der Altstadt ist ein Freund des Trinkwasserbrunnens an der Providenzkirche. Doch schon seit einiger Zeit sprudelt er nicht mehr, weil die Providenzkirche saniert wird und daher Teile der Kirche hinter einer hohen Bretterwand versteckt sind. Nun findet Hartmann, man könnte den Brunnen doch ohne Weiteres wieder in Betrieb nehmen, im Prinzip müsste man nur ein paar Schrauben im Boden lösen.

Die Stadt sieht das anders: "Mit der Schutzwand an der Providenzkirche ist auch der rückwärtige Teil des Brunnens abgedeckt. Um an die Technik des Brunnens gelangen und ihn wieder in Betrieb nehmen zu können, muss er von hinten aufgeschraubt werden. Aufgrund der Einhausung ist dies derzeit nicht möglich", sagt ein Stadtsprecher auf RNZ-Anfrage. Nach Angaben der Evangelischen Kirche werden die Bauarbeiten an der Providenzkirche voraussichtlich bis Ende 2019 dauern. Bis dahin wird der Brunnen wohl eingerüstet bleiben und kann erst danach wieder in Betrieb genommen werden.

Der Trinkwasserbrunnen an diesem Ort ist der einzige seiner Art in der Innenstadt, wenn man einmal von den Quellen im oder am Wald absieht. Erst unlängst forderte die SPD, die Stadt Heidelberg solle nach Wiener Vorbild mobile Trinkbrunnen installieren: Die werden auf Hydranten gesetzt - und jeder kann sich per Knopfdruck gratis einen oder mehrere Schluck Wasser gönnen, ohne dafür bezahlen zu müssen. In der österreichischen Metropole gibt es sogar Düsen für einen Sprühnebel, die den Kopf und die Arme erfrischen.