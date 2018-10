Heidelberg-Altstadt. (pol/van) Nachdem er das Handy aus der Jackentasche eines jungen Mannes gezogen hatte, ging ein Unbekannter mit einem Messer auf den 25-Jährigen los. Das berichtet die Polizei.

Der Vorfall ereignete sich am späten Sonntagabend. Der junge Mann ging gegen 23.15 Uhr von der Haltestelle "Alte Brücke" in Richtung Treppenaufgang, als er ein Zupfen an seiner Jacke bemerkte. Beim Nachschauen bemerkte er einen Mann, der sein Handy aus seiner Jackentasche zog und in der Hand hielt. In der anderen Hand hatte er ein Küchenmesser. Er bedrohte den 25-Jährigen damit und fragte ihn nach Geld.

Als der junge Mann angab, kein Geld zu haben, stach der Unbekannte unvermittelt mit dem Messer in seine Richtung. Weil er rechtzeitig ausweichen konnte, blieb der junge Mann unverletzt und konnte flüchten. Der Täter flüchtete ebenfalls in Richtung Stadthalle. Auf der Flucht schmiss er das Handy des 25-Jährigen weg.

Der bislang unbekannte Täter kann wie folgt beschrieben werden: männlich, etwa 40 Jahre alt, etwa 1,90 Meter groß, normaler Statur, sprach Deutsch ohne Akzent und Dialekt. Der Mann soll eine Brille, einen Oberlippenbart, eine dunkle Jacke und eine dunkle Stoffmütze getragen haben.

Hinweise gehen an die Rufnummer 0621/174-4444 der Kriminalpolizei Heidelberg.