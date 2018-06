Heidelberg-Altstadt. (Sm) Das "Chambao" in der Dreikönigstraße hat Nachwuchs bekommen, das "Chambino". Es liegt schräg gegenüber in der ehemaligen Tankstelle Seppich und hieß einmal "Curry und Wine". Seine Inhaberin Hilde Schunk lässt die hochwertigen Weine auf der Karte, hat sich aber von der Curry-Schiene getrennt und sich jetzt auch, wie im "Chambao", auf die mediterrane Küche konzentriert, wobei der Schwerpunkt die Tapas sind.

Und dafür, dass die kleinen spanischen Appetithäppchen ihre ganz besondere Note haben, sorgt Küchenchef Namo Wrede, der sich mit seinen 25 Jahren schon einen Namen gemacht hat. Seien Ausbildung hat er im "Europäischen Hof" genossen. Dann zog es ihn es ihn nach Australien, wo er unter anderem im Restaurant der größten australischen Brauerei "Little Creatures Brewing" kochte. Aus "Down Under" kehrte Wrede in seine Heimatstadt zurück, um in seinem ehemaligen Ausbildungsbetrieb stellvertretender Küchenchef zu werden.

Küchenchef ist er seit 2017 im "Chambao". Jetzt ist er für die beiden Restaurants zuständig und kann seiner Kreativität freien Lauf lassen. So gibt’s im "Chambino" die Albondigas mit Walnuss-Granatapfelsauce oder die Kroketten mit Perlhuhnfleisch und Schalotten, gewälzt in einem japanischen Reismehl. Die Aioli wird mit schwarzem fermentierten Knoblauch verfeinert, während die Gambas aus argentinischem Wildfang kommen. "Die brate ich scharf an und serviere sie mit Limettenschale", so der der junge Koch, der sich auch, wie er sagt, im Service bewegt und damit einen direkten Kontakt zu seinen Gästen pflegt.

Zu den Tapas gibt es in dem kleinen, aber feinen bistroähnlichen Raum, der bei gutem Wetter durch mehrere Außentische erweitert wird, die gleichen Weine wie im Hauptrestaurant. Sie werden aber hier auch offen ausgeschenkt. Der Blick auf die Alte Brücke ist dabei kostenlos.

Info: "Chambino", Neckarstaden 52, Telefon: 06221/7250322, Öffnungszeiten: Dienstag bis Donnerstag 15 bis 23 Uhr, Samstag 12 bis 1 Uhr, Sonntag 12 bis 18 Uhr.