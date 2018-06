Heidelberg. (hob) Es gibt wieder bessere Neuigkeiten aus der St.-Anna-Gasse in der Heidelberger Altstadt. Nach dem verheerenden Brand vom 27. Mai hat das kleine Geschäft "Blume sucht Vase" in der betroffenen Hausnummer 3 wieder geöffnet. Am Eingang des benachbarten Papier- und Geschenkartikel-Ladens "Papier und Form" hängt aber nach wie vor ein Schild: "Unser Ladengeschäft ist bis auf Weiteres geschlossen." Laut Polizei können die vier Wohnungen in dem Gebäude überdies immer noch nicht genutzt werden. Die Mieter mussten sich ein privates Ausweichquartier suchen.

Schon von der Hauptstraße aus ist zu erkennen, dass die Sanierungsarbeiten auf Hochtouren laufen. Während vor einem der beiden Hauseingänge nach wie vor Absperrgitter stehen, ist das komplette Gebäude eingerüstet. Schon am Tag nach dem Brand, bei dem ein geschätzter Schaden von rund 500.000 Euro entstand, hatte der Hausverwalter angekündigt, dass das Dach so schnell wie möglich neu gedeckt werden müsse. Wann die Arbeiten abgeschlossen werden, ist derzeit noch unbekannt.

Warum im Innenhof der St.-Anna-Gasse 3 an einem Sonntagvormittag ein Feuer ausbrach und sich die Flammen über die Fassade bis in den Dachstuhl emporarbeiteten, ist ebenfalls noch unklar. "Unsere Ermittlungen dauern an", sagte Polizeisprecher David Faulhaber gestern auf Anfrage der RNZ. Brandorte wie dieser seien nicht immer eindeutig. Die Kripo hat demnach einen Sachverständigen eingeschaltet. Bis die Ergebnisse vorliegen, könne es noch einige Wochen dauern, so Faulhaber. Als das Feuer am 27. Mai kurz vor 7 Uhr bemerkt wurde, befand sich nur ein Bewohner in dem Gebäude. Aus den umliegenden Häusern mussten aber 85 Personen evakuiert werden, darunter 58 Gäste des benachbarten Hotels "Goldene Rose". Kurzzeitig hatte nämlich die Feuerwehr befürchtet, dass die Flammen überschlagen könnten. Die tiefschwarzen Rauchwolken waren noch aus der Weststadt zu sehen.

Der Löscheinsatz dauerte mehrere Stunden, vier Feuerwehrleute mussten sich vom Rettungsdienst behandeln lassen, konnten aber noch am selben Tag ihren Dienst fortsetzen. Die erste Vermutung, dass das Haus einsturzgefährdet sein könnte, bestätigte sich glücklicherweise nicht. Der größte Teil des Schadens entstand durch Löschwasser.