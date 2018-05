Heidelberg. (rnz/pol) Aus der Ebert-Anlage in der Altstadt kommend, übersah am heutigen Sonntag gegen 15.15 Uhr eine 52-jährige Polo-Fahrerin beim Linksabbiegen in die Klingentorstraße einen 28-jährigen Mitsubishi-Fahrer. Bei dem Zusammenstoß wurden drei Personen verletzt.

Der 55-jährige Beifahrer im Polo musste von der Feuerwehr befreit werden. Beide Autos wurden abgeschleppt. Die beiden Fahrzeuglenker und der Beifahrer wurden durch den Rettungsdienst zur Behandlung in Krankenhäuser eingeliefert. Der Sachschaden wird auf 16.000 Euro geschätzt. Der Bus-Verkehr der RNV war während der Unfallaufnahme beeinträchtigt.